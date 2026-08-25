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На объездной дороге Даугавпилса столкнулись фура и трактор 0 13

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трактор

Во вторник днем в Свентской волости Аугшдаугавского края произошло серьезное ДТП с участием грузового автомобиля и трактора. Один человек пострадал, движение по объездной дороге Даугавпилса заблокировано в обоих направлениях.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции, во вторник днем поступила информация о столкновении грузового автомобиля и трактора на объездной дороге Даугавпилса в Свентской волости.

В результате аварии пострадал водитель трактора. Его доставили в местное медицинское учреждение.

На месте происшествия работают оперативные службы. Государственная полиция предупреждает, что движение на этом участке дороги перекрыто в обоих направлениях.

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#ДТП #Даугавпилс
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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