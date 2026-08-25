Как говорится в сообщении Latraps, обстоятельства произошедшего в настоящее время расследуют ответственные службы. Чтобы не мешать их работе, зерноперерабатывающий комплекс в Элее был временно закрыт. Компания также предоставила всю необходимую информацию.

«Выражаем глубочайшие соболезнования семье, близким и коллегам погибшего. Это трагедия, которой не должно было произойти. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь выяснить обстоятельства случившегося и оказать поддержку семье погибшего», — заявил председатель правления Latraps Роберт Стрипниекс.

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, начат уголовный процесс и проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в прошлом финансовом году, который продолжался с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года, оборот Latraps составил 254,28 млн евро — на 4,1% больше, чем годом ранее. При этом прибыль кооператива сократилась на 2,9% и составила 2,738 млн евро.