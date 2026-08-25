Государственная полиция обнаружила в одной из квартир в Огре плантацию марихуаны, оборудованную внутри шкафа системой освещения, вентиляцией и фольгой. Во время обыска изъято около 500 граммов высушенной марихуаны, одно растение, а также семена, сообщили в полиции.

19 августа этого года Государственная полиция получила информацию о мужчине, который выращивает марихуану по месту своего жительства в Огре. На следующий день сотрудники полиции прибыли по указанному адресу для проведения обыска.

Во время обыска было изъято около 500 граммов высушенного вещества растительного происхождения, предположительно марихуаны, десять упаковок с семенами и 14 пустых упаковок. Кроме того, в шкафу правоохранители обнаружили одно растение марихуаны. Изъятые вещества направлены на экспертизу.

По подозрению в совершении этого преступления задержан мужчина 1991 года рождения, который ранее в поле зрения полиции не попадал.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части первой статьи 256 и части первой статьи 253 Уголовного закона — за незаконный посев или выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, а также за незаконное хранение, перевозку или пересылку наркотических или психотропных веществ без цели их реализации.

Мужчине избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.