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Открыл шкаф — а там урожай: необычная находка полиции в Огре 0 301

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Плантация марихуаны в шкафу

ChatGPT

Государственная полиция обнаружила в одной из квартир в Огре плантацию марихуаны, оборудованную внутри шкафа системой освещения, вентиляцией и фольгой. Во время обыска изъято около 500 граммов высушенной марихуаны, одно растение, а также семена, сообщили в полиции.

19 августа этого года Государственная полиция получила информацию о мужчине, который выращивает марихуану по месту своего жительства в Огре. На следующий день сотрудники полиции прибыли по указанному адресу для проведения обыска.

Во время обыска было изъято около 500 граммов высушенного вещества растительного происхождения, предположительно марихуаны, десять упаковок с семенами и 14 пустых упаковок. Кроме того, в шкафу правоохранители обнаружили одно растение марихуаны. Изъятые вещества направлены на экспертизу.

По подозрению в совершении этого преступления задержан мужчина 1991 года рождения, который ранее в поле зрения полиции не попадал.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части первой статьи 256 и части первой статьи 253 Уголовного закона — за незаконный посев или выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, а также за незаконное хранение, перевозку или пересылку наркотических или психотропных веществ без цели их реализации.

Мужчине избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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#полиция #преступность #марихуана #обыск #Огре #наркотики
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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