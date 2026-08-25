В Израиле убит Янис Юшваев — предполагаемый лидер организованной преступной группировки, который на протяжении многих лет находился в поле зрения полиции. Его неоднократно задерживали по подозрению в причастности к стрельбе, поджогам, угрозам и криминальным конфликтам, однако большинство расследований так и не привели к серьезным обвинениям.

Юшваева, которому было за 40 лет, застрелили средь бела дня на автозаправочной станции недалеко от Кесарии на севере Израиля. Нападавший открыл огонь с близкого расстояния. Мужчина получил критические ранения и вскоре скончался, передает Ynetnews.

Полиция считает, что убийство связано с криминальными разборками. После нападения началась масштабная операция по поиску подозреваемых, которые, предположительно, скрылись на автомобиле.

Полиция считала его главой преступной группировки

По данным израильских СМИ, Юшваева считали руководителем организованной преступной группы, связанной с выходцами с Кавказа. На протяжении многих лет он был одним из основных объектов внимания подразделения полиции, занимающегося тяжкими преступлениями и организованной преступностью.

При этом, несмотря на многочисленные задержания и серьезность подозрений, во многих случаях полиции не удавалось собрать достаточно доказательств для предъявления обвинений.

Около десяти лет назад на Юшваева уже совершали покушение. Его ранили во время визита к семье скорбящих в Хадере. Он выжил и впоследствии, как утверждала полиция, значительно усилил свое влияние в регионе Шарон к северу от Тель-Авива.

В разные годы Юшваева задерживали по подозрению в причастности к нескольким перестрелкам. Среди них — обстрел дома бизнесмена в Хадере и стрельба в Ор-Акиве, в результате которой был ранен случайный человек.

Однажды его задержали в аэропорту Бен-Гурион после возвращения из-за границы. У полиции имелась оперативная информация о том, что Юшваев якобы собирался расправиться с соперниками. В определенный период ему даже запрещали въезжать в Ор-Акиву.

Однако по этим эпизодам обвинения ему не предъявили из-за недостатка доказательств.

«Участвовал в кровной вражде»

В ноябре 2025 года во время рассмотрения вопроса о продлении ареста Юшваева представитель полиции назвал его главой «преступной группировки, участвующей в кровной вражде».

В 2023 году Юшваева также задерживали по подозрению в причастности к серии поджогов в Ор-Акиве и Хадере. В течение примерно месяца там были сожжены десятки автомобилей.

Одно из дел все же дошло до обвинительного заключения. В 2021 году Юшваева обвинили в угрозах бизнесмену из Беэр-Шевы из-за денежного долга.

По версии прокуратуры, Юшваев связался с предпринимателем через WhatsApp и договорился встретиться с ним возле медицинского центра «Сорока». На встрече он якобы сообщил, что теперь отвечает за взыскание долга, и потребовал передать ему 1,1 миллиона долларов менее чем за месяц.

Как утверждало обвинение, бизнесмену пригрозили убийством, если он не найдет деньги. Когда тот заявил, что не располагает такой суммой, ему якобы предложили продать дом или взять кредит.

Спустя несколько недель Юшваев снова связался с предпринимателем и поинтересовался деньгами. После того как тот сообщил, что выполнить требование не сможет, Юшваев, согласно материалам дела, дал понять, что последствия ему известны.

Убийство попало на камеры

Юшваева застрелили на автозаправке возле развязки Кесария. Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Расследование передано Центральному подразделению Прибрежного округа полиции Израиля. На место убийства прибыли высокопоставленные руководители полиции. Были выставлены блокпосты, к поискам подозреваемых привлекли большое количество сотрудников и вертолет.

Сообщение о стрельбе экстренная служба «Маген Давид Адом» получила в 15:51. Прибывшие медики обнаружили мужчину без сознания, пульса и дыхания с тяжелыми проникающими ранениями. Реанимационные мероприятия не помогли — Юшваев скончался.