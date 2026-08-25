На минувшей неделе в Латгалии было задержано несколько человек по подозрению в надругательстве над государственным флагом Латвии, сообщили в Государственной полиции.

Первый инцидент произошел в пятницу, 21 августа, в Даугавпилсе. Полиция получила информацию о том, что неизвестные сорвали государственный флаг и бросили на землю.

Правоохранители оперативно установили предполагаемых виновников. Они были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

По имеющейся у полиции информации, в момент происшествия задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, один из участников снимал происходящее на видео. По факту случившегося начат уголовный процесс, расследование продолжается.

Еще троих задержали в Прейли

Второй случай произошел вечером 22 августа в Прейли. Полиция получила сообщение о неизвестных, которые пытались повредить латвийский флаг.

По предварительной информации, молодые люди могли снимать с многоквартирных домов флагштоки вместе с установленными на них флагами.

Полиция установила предполагаемых участников произошедшего. Они помещены в изолятор временного содержания.

Уголовные процессы начаты по статье 93 Уголовного закона — за срывание, разрывание, повреждение, уничтожение или иное надругательство над государственным гербом или флагом Латвии.

За такое преступление предусмотрено наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Закон также предусматривает кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.