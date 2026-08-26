Трое человек, задержанных по подозрению в подготовке нападения на завод по производству беспилотников в Словакии, являются гражданами Латвии и Украины, сообщают в среду немецкие СМИ.

Немецкий еженедельник Der Spiegel сообщает, что один гражданин Латвии был задержан в Гамбурге, ещё один гражданин Латвии и гражданин Украины — в Словакии.

Директорат по борьбе с организованной преступностью Словакии во вторник сообщил, что была предотвращена попытка поджога завода по производству беспилотников на востоке страны. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны трое иностранцев.

У задержанных изъяли смесь бензина и полистирола, представляющую собой самодельный напалм, инструменты, телефоны, спортивную камеру и нарисованный от руки план объекта.

Им предъявлены обвинения в подготовке в составе группы и по предварительному сговору преступления, создающего общую опасность.