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Граждане Латвии собирались поджечь напалмом завод по производству дронов в стране НАТО 1 505

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: дрон

Трое человек, задержанных по подозрению в подготовке нападения на завод по производству беспилотников в Словакии, являются гражданами Латвии и Украины, сообщают в среду немецкие СМИ.

Немецкий еженедельник Der Spiegel сообщает, что один гражданин Латвии был задержан в Гамбурге, ещё один гражданин Латвии и гражданин Украины — в Словакии.

Директорат по борьбе с организованной преступностью Словакии во вторник сообщил, что была предотвращена попытка поджога завода по производству беспилотников на востоке страны. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны трое иностранцев.

У задержанных изъяли смесь бензина и полистирола, представляющую собой самодельный напалм, инструменты, телефоны, спортивную камеру и нарисованный от руки план объекта.

Им предъявлены обвинения в подготовке в составе группы и по предварительному сговору преступления, создающего общую опасность.

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#НАТО #терроризм #Украина #Латвия #преступность #безопасность #задержание #беспилотники
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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