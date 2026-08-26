Темнота, проливной дождь и железнодорожные пути едва не стали роковым сочетанием для мужчины в районе Вангажи. Машинист заметил человека и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось, сообщает программа TV3 «Degpunktā».

Происшествие случилось поздним вечером, около 23:30, когда движение поездов во многих местах Латвии и без того было осложнено последствиями сильного шторма.

Как рассказала представитель пассажирского перевозчика Vivi Сигита Паула, мужчина находился очень близко к железнодорожным путям. Машинист, заметив его, сразу начал торможение и подавал звуковые сигналы, однако полностью предотвратить столкновение не удалось. На место происшествия немедленно вызвали оперативные службы.

Авария произошла практически в безлюдном месте — вокруг железной дороги находятся кустарник и лес. Ближайший железнодорожный переезд и жилые дома расположены почти в километре. Поэтому остается непонятным, что мужчина делал возле путей столь поздно и в такую непогоду.

Сложные погодные условия, вероятно, затруднили и работу оперативных служб.

Как рассказала одна из очевидцев, после происшествия пострадавшему начали помогать машинист и двое пассажиров. Одна из пассажирок оказалась врачом, поэтому они знали, как правильно действовать до приезда медиков.

По словам пассажирки поезда, мужчина получил серьезную травму ноги. Тем временем машинист в темноте, под дождем и сильным ветром продолжал делать все возможное для разрешения ситуации. Позже он вместе с полицейскими занимался необходимыми формальностями, чтобы поезд как можно скорее получил разрешение продолжить движение и доставить пассажиров домой.

Пострадавшего госпитализировали. В больницу его доставили в стабильном состоянии средней тяжести.