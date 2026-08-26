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Перед пожаром прогремел взрыв: в больнице Пакистана погибли 15 новорожденных 0 96

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: В столице Пакистана Исламабаде произошел пожар в больнице.

В столице Пакистана Исламабаде произошел пожар в больнице, жертвами которого стали 15 новорожденных детей. Одного младенца удалось спасти.

Как сообщили представители Пакистанского института медицинских наук (PIMS), в момент возгорания в отделении гинекологии находились 16 новорожденных, передает Geo.tv. Пятнадцать из них погибли.

Пожар вспыхнул рано утром. На место происшествия были направлены шесть пожарных машин и четыре автомобиля скорой помощи. Однако для большинства находившихся в отделении детей помощь пришла слишком поздно.

В настоящее время пожар полностью потушен.

Перед пожаром произошел взрыв

По предварительной информации, незадолго до возгорания взорвался компрессор системы кондиционирования воздуха. Предполагается, что именно это могло стать причиной последующего пожара.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф распорядился провести тщательное расследование обстоятельств трагедии.

Глава правительства также выразил соболезнования семьям погибших.

«Трагедия, в которой гибнут дети, — невосполнимая потеря», — заявил Шариф.

Следствию предстоит установить точную причину пожара, а также выяснить, соблюдались ли в больнице необходимые требования пожарной безопасности.

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#пожар #медицина #трагедия #безопасность #Пакистан
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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