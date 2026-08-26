В столице Пакистана Исламабаде произошел пожар в больнице, жертвами которого стали 15 новорожденных детей. Одного младенца удалось спасти.
Как сообщили представители Пакистанского института медицинских наук (PIMS), в момент возгорания в отделении гинекологии находились 16 новорожденных, передает Geo.tv. Пятнадцать из них погибли.
Пожар вспыхнул рано утром. На место происшествия были направлены шесть пожарных машин и четыре автомобиля скорой помощи. Однако для большинства находившихся в отделении детей помощь пришла слишком поздно.
В настоящее время пожар полностью потушен.
Перед пожаром произошел взрыв
По предварительной информации, незадолго до возгорания взорвался компрессор системы кондиционирования воздуха. Предполагается, что именно это могло стать причиной последующего пожара.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф распорядился провести тщательное расследование обстоятельств трагедии.
Глава правительства также выразил соболезнования семьям погибших.
«Трагедия, в которой гибнут дети, — невосполнимая потеря», — заявил Шариф.
Следствию предстоит установить точную причину пожара, а также выяснить, соблюдались ли в больнице необходимые требования пожарной безопасности.
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