В столице Пакистана Исламабаде произошел пожар в больнице, жертвами которого стали 15 новорожденных детей. Одного младенца удалось спасти.

Как сообщили представители Пакистанского института медицинских наук (PIMS), в момент возгорания в отделении гинекологии находились 16 новорожденных, передает Geo.tv. Пятнадцать из них погибли.

Пожар вспыхнул рано утром. На место происшествия были направлены шесть пожарных машин и четыре автомобиля скорой помощи. Однако для большинства находившихся в отделении детей помощь пришла слишком поздно.

В настоящее время пожар полностью потушен.

Перед пожаром произошел взрыв

По предварительной информации, незадолго до возгорания взорвался компрессор системы кондиционирования воздуха. Предполагается, что именно это могло стать причиной последующего пожара.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф распорядился провести тщательное расследование обстоятельств трагедии.

Глава правительства также выразил соболезнования семьям погибших.

«Трагедия, в которой гибнут дети, — невосполнимая потеря», — заявил Шариф.

Следствию предстоит установить точную причину пожара, а также выяснить, соблюдались ли в больнице необходимые требования пожарной безопасности.