Государственная полиция разыскивает Кирилла Липатова 1998 года рождения, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Правоохранители просят жителей внимательно посмотреть на фотографию мужчины и сообщить любую информацию о его возможном местонахождении.

Южный участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает Кирилла Липатова, 1998 года рождения, по подозрению в совершении тяжкого преступления.

Полиция призывает внимательно посмотреть на фотографию разыскиваемого и откликнуться всех, кому известно, где мужчина может находиться.

Сообщить информацию полиции можно по телефонам 67950255, 29175802 или 112.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.