Во время ночной вечеринки в рамках фестиваля «Allasille» в Аллажи произошел конфликт с участием 14-летнего подростка, его матери и отчима, а также нескольких мужчин. Как пишет «Latvijas Avīze», потерпевшая сторона утверждает, что одним из участников инцидента был известный латвийский саночник Кристерс Апарьодс, который также является сотрудником Государственной полиции.

В конфликте, по имеющейся информации, с одной стороны участвовали 14-летний подросток, его мать и отчим, а с другой — Кристерс Апарьодс, охранник и еще один мужчина. При этом издание отмечает, что ему неизвестно, из-за чего именно началась ссора.

Инцидент произошел в Народном доме Аллажи во время ночной вечеринки, проходившей в рамках фестиваля «Allasille».

Сторона, считающая себя пострадавшей, утверждает, что сначала конфликт возник с подростком. По ее версии, несовершеннолетнего якобы обидели, а затем заперли в одном из помещений. Позже, как утверждается, физическая сила была применена и к его отчиму.

Потерпевшая сторона заявляет, что именно Апарьодс якобы первым вступил в конфликт с 14-летним подростком.

Полиция начала два процесса

Сейчас обстоятельства произошедшего выясняет Северный участок Пиериги Рижского регионального управления Государственной полиции.

Начаты два процесса об административных правонарушениях. Первый связан с возможным причинением мужчине незначительных телесных повреждений, второй — с возможным физическим или эмоциональным насилием в отношении ребенка.

Кроме того, отчим подростка обратился с заявлением в Бюро внутренней безопасности, поскольку Апарьодс является сотрудником Государственной полиции.

Самоуправление также обратилось в полицию

У Сигулдского краевого самоуправления есть своя информация о случившемся. Его представитель сообщила, что во время конфликта один из посетителей получил телесные повреждения.

Кроме того, в Народном доме была повреждена стена. По информации самоуправления, ее якобы повредил подросток.

В связи с произошедшим Сигулдское краевое самоуправление также обратилось в Государственную полицию.

Получить комментарий самого Апарьодса журналистам «Latvijas Avīze» не удалось.

На данный момент речь идет о версиях участников конфликта и начатых административных процессах. Окончательные обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранительным органам.