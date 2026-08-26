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Собака ценой своей жизни спасла девочку: новые подробности тяжелого ДТП в Иманте 0 29

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

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В Иманте мотоциклист на пешеходном переходе сбил женщину, ее 13-летнюю дочь и их собаку. Мать и ребенок выжили, однако девочке потребовалась операция. Семейная любимица по кличке Алекса погибла. Близкие уверены: именно собака, первой оказавшаяся на пути мотоцикла, приняла на себя основной удар и тем самым спасла девочке жизнь.

Тяжелая авария произошла в воскресенье. Мать с дочерью и собакой возвращались домой после прогулки в лесу. Когда они подошли к пешеходному переходу, автомобили остановились, чтобы их пропустить.

По словам подруги семьи Ины, женщина не заметила приближавшийся мотоцикл. А вот ее дочь увидела его еще издалека и обратила внимание, что тот движется на большой скорости, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Семья переходила дорогу практически в один ряд: мать находилась справа, 13-летняя девочка — посередине, а слева шла их семилетняя собака Алекса. Именно она первой оказалась на пути мотоцикла.

По словам Ины, от силы удара животное отбросило примерно на 50 метров — почти до остановки. Затем мотоцикл задел девочку и ее мать.

Близкие семьи считают, что Алекса приняла на себя наиболее сильный удар. Возможно, именно это уберегло ребенка от еще более тяжелых последствий.

После аварии 13-летняя девочка осталась лежать на пешеходном переходе. Рядом находилась ее мать. До прибытия экстренных служб на месте оставались мотоциклист, его пассажир и очевидцы.

Девочке потребовалась операция

Мать девочки Ригонда получила менее серьезные травмы. Ее уже выписали из больницы, и теперь она находится рядом с дочерью.

У 13-летней пострадавшей диагностирован перелом ноги. Девочке провели операцию с установкой металлических фиксаторов. Кроме того, серьезно пострадало лицо — медикам пришлось накладывать швы.

Подруга семьи говорит, что сейчас главное — восстановление ребенка. После пережитого на это может потребоваться немало времени.

Местные жители жалуются на опасный переход

Пешеходный переход, на котором произошла авария, некоторое время назад перестроили. Проезжую часть сузили до одной полосы, рассчитывая таким образом повысить безопасность пешеходов.

Однако местные жители утверждают, что проблема никуда не исчезла. По словам Ины, некоторые водители по-прежнему не останавливаются перед переходом и проезжают его на скорости.

Она полагает, что и мотоциклист двигался слишком быстро и мог недостаточно внимательно следить за ситуацией на дороге. При этом официально обстоятельства ДТП еще устанавливаются. Полиция пока не сообщала окончательных выводов о скорости мотоцикла и других обстоятельствах происшествия.

Мотоциклист предложил компенсацию

После аварии мотоциклист разыскал семью и предложил оплатить расходы на лечение. Пострадавшие не исключают мирового соглашения, но отмечают, что последствия ДТП серьезные.

Расследование обстоятельств аварии продолжается. Семейную любимицу Алексу, погибшую при столкновении, уже похоронили.

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#ДТП #компенсация
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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