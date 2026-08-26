Сообщения о преступлениях, совершенных иностранцами, нередко вызывают бурную реакцию в соцсетях и создают впечатление растущей угрозы. Однако данные Государственной полиции Латвии рисуют несколько иную картину: выраженных этнических организованных преступных группировок в стране сейчас нет, а число преступлений, совершаемых мигрантами, не увеличивается. При этом статистика показывает, граждане каких стран чаще других вступают в конфликт с законом.

«Ну наконец-то реальный индийский преступник», — так одна из пользовательниц соцсети X иронично прокомментировала публикацию вице-мэра Рижской думы. Политик перепостил криминальную хронику от 12 августа о том, как в Риге нетрезвый иностранец на автомобиле на большой скорости протаранил территорию АЗС.

Подобные происшествия быстро становятся предметом обсуждения в социальных сетях и нередко вызывают вопросы о том, не формируются ли в Латвии преступные группировки по этническому признаку.

Однако Государственная полиция указывает, что в настоящее время выраженных этнических организованных преступных групп в стране нет. Известные полиции преступные группировки, как правило, состоят из представителей разных национальностей.

При этом характер организованной преступности меняется. В последние годы преступные группы зачастую одновременно занимаются несколькими видами незаконной деятельности. Среди них — распространение наркотиков и подакцизных товаров, позволяющее сравнительно быстро получать прибыль. Кроме того, деятельность таких групп все чаще приобретает международный характер.

Начальник Государственной полиции Армандс Рукс, отвечая 23 июля в эфире Латвийского радио на вопросы о преступлениях мигрантов и отношении к ним общества, заявил, что количество преступлений, совершенных мигрантами в Латвии, не увеличилось.

Статистика при этом существенно различается в зависимости от гражданства иностранцев. Самыми недисциплинированными по отношению к закону в прошлом году оказались граждане Молдовы: нарушения были зарегистрированы у 7,2% получивших виды на жительство. Далее следовали граждане Армении — 1,5% и Грузии — 1,37%.

Совсем иначе выглядит ситуация с гражданами Индии, которых жители Латвии особенно часто видят среди работников служб доставки еды. По приведенным данным, они оказались одними из самых законопослушных: закон нарушили лишь 0,13% работающих в Латвии граждан Индии. Сравнительно редко проблемы с законом возникают также у граждан Узбекистана и Украины.

Не вполне совпадает с распространенными представлениями и перечень преступлений, которые чаще всего совершали граждане третьих стран в прошлом году.

Зафиксировано 43 случая управления транспортным средством в состоянии опьянения, 31 кража, 30 случаев легализации преступно нажитых средств и 27 случаев мошенничества.

Таким образом, говорить о появлении в Латвии «банд мигрантов» на основании имеющихся данных пока нет оснований. Полиция не фиксирует ни роста преступности среди мигрантов, ни формирования выраженных этнических организованных преступных группировок. Более того, статистика показывает, что наиболее заметные в повседневной жизни группы иностранцев далеко не обязательно чаще других нарушают закон.

Как следует из данных, приведенных Latvijas Avīze, общественное восприятие миграционной преступности и ее реальные масштабы далеко не всегда совпадают.