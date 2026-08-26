Полиция Латвии разыскивает пропавшую без вести Элизабете Ксению Иванову, 2011 года рождения.
Сотрудники Северного управления Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивают пропавшую без вести Элизабете Ксению Иванову, 2011 года рождения. 26 августа этого года около 13:45 девушка вышла из своего дома в Риге, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
По имеющейся у полиции информации, девушка склонна к бродяжничеству. Возможно, она находится в Старой Риге или в районе автовокзала.
Приметы: рост — 164 см, среднего телосложения, волосы до плеч.
Была одета: светло-голубые спортивные брюки, светло-голубая тканевая ветровка.
Государственная полиция просит внимательно посмотреть на фотографию и откликнуться всех, кому известно возможное местонахождение девушки. Информацию можно сообщить по телефону 112.
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