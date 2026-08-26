Сотрудники Северного управления Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивают пропавшую без вести Элизабете Ксению Иванову, 2011 года рождения. 26 августа этого года около 13:45 девушка вышла из своего дома в Риге, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

По имеющейся у полиции информации, девушка склонна к бродяжничеству. Возможно, она находится в Старой Риге или в районе автовокзала.

Приметы: рост — 164 см, среднего телосложения, волосы до плеч.

Была одета: светло-голубые спортивные брюки, светло-голубая тканевая ветровка.

Государственная полиция просит внимательно посмотреть на фотографию и откликнуться всех, кому известно возможное местонахождение девушки. Информацию можно сообщить по телефону 112.