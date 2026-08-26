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В Словакии предотвратили нападение на завод БПЛА: задержаны двое латвийцев и украинец 0 271

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Словацкие правоохранители предотвратили нападение на предприятие по производству беспилотных систем.

Фото: Полиция Словакии.

В Словакии предотвращен поджог предприятия, выпускающего беспилотники украинской компании Skyeton. По данным прокуратуры, среди трех обвиняемых — двое граждан Латвии и гражданин Украины. При обысках полиция обнаружила зажигательную смесь, инструменты, экшн-камеру и составленный от руки план.

Словацкие правоохранители предотвратили нападение на предприятие по производству беспилотных систем на востоке страны. Операция под кодовым названием «Дрон» была проведена после получения информации от Словацкой информационной службы и военной разведки.

Об этом сообщает полиция Словакии.

Полиция установила людей, которые, по версии следствия, участвовали в подготовке поджога, и успела вмешаться до реализации плана.

Региональная прокуратура в Прешове сообщила Reuters, что фигурантами дела являются двое граждан Латвии и гражданин Украины. Один из латвийцев был задержан в Германии на основании европейского ордера на арест. Второй гражданин Латвии и украинец находятся под стражей в Словакии.

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Фото: Полиция Словакии.

Всем троим предъявлены обвинения в подготовке особо тяжкого преступления, способного создать угрозу для большого числа людей. По версии следствия, подозреваемые действовали как соучастники и выполняли чей-то заказ. Кто именно мог быть заказчиком, пока официально не сообщается.

Нашли смесь, похожую на напалм

Во время операции у подозреваемых изъяли значительное количество зажигательной смеси, инструменты, мобильные телефоны, экшн-камеру, а также составленный от руки план.

Экспертиза показала, что изъятое вещество представляло собой смесь бензина и полистирола — подобные составы обычно называют напалмом.

По предварительной оценке полиции, в случае реализации задуманного на предприятии мог возникнуть масштабный пожар. В момент предполагаемой атаки в здании могли находиться около 70 сотрудников, а стоимость имущества только в производственном цехе оценивается в десятки миллионов евро.

Благодаря вмешательству правоохранительных органов никто не пострадал, материального ущерба предприятию причинено не было.

Целью мог быть завод украинской Skyeton

По данным словацкого издания Denník N, предполагаемой целью злоумышленников был завод украинской компании Skyeton в Прешове. В Словакии компания организовала производство беспилотников Raybird через дочернюю структуру Tropozond.

Raybird — беспилотная система, способная передавать координаты целей в режиме реального времени и взаимодействовать с артиллерийскими системами HIMARS, Caesar и Krab.

Skyeton развивает производство беспилотных систем не только в Словакии. В 2025 году компания совместно с британской оборонной компанией Prevail Partners объявила о создании предприятия Skyeton Prevail Solutions в Великобритании. Еще одним партнером Skyeton является датская Quadsat, специализирующаяся на радиочастотных технологиях.

Расследование продолжается. Словацкие правоохранители не исключают, что по мере появления новых доказательств юридическая квалификация действий обвиняемых может быть изменена.

Предотвращенная атака могла иметь тяжелые последствия: на заводе могли находиться десятки людей, а возможный ущерб исчислялся бы миллионами евро.

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#терроризм #Латвия #преступность #поджог
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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