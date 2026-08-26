Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Выслеживали, а затем надели мешок на голову: что произошло в Даугавпилсе 0 834

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ограбление

ChatGPT

Государственная полиция завершила расследование разбойного нападения, совершенного в конце июня в Даугавпилсе. Трое мужчин выследили свою жертву, после чего надели ей на голову мешок и отобрали сумку с личными вещами. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Инцидент произошел 27 июня во дворе одного из микрорайонов Даугавпилса неподалеку от магазина. В полицию поступила информация о нападении на мужчину 1962 года рождения.

По данным следствия, трое мужчин следили за потерпевшим, а затем приблизились к нему. Во время нападения мужчине на голову надели мешок и похитили его сумку.

В ней находились паспорт, банковская карта, наручные часы и мобильный телефон.

Расследованием занимались сотрудники Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции. Правоохранителям удалось установить предполагаемых участников нападения и собрать необходимые доказательства.

В настоящее время досудебное расследование завершено, а материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для принятия решения о начале уголовного преследования.

Полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.

×
#полиция #преступность #прокуратура #нападение #Латгалия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
2
0
1
1
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зерноперерабатывающий комплекс Latraps
Изображение к статье: Трактор
Изображение к статье: Плантация марихуаны в шкафу
Изображение к статье: радио

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: банк кредит
Бизнес
1
Изображение к статье: Кристерс Апарьодс.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Смертельное ДТП
Наша Латвия
Изображение к статье: Прилучный и Брутян
Люблю!
Изображение к статье: Хороший подарок
Наша Латвия
Изображение к статье: Франция
В мире
Изображение к статье: банк кредит
Бизнес
1
Изображение к статье: Кристерс Апарьодс.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Смертельное ДТП
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео