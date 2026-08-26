Государственная полиция завершила расследование разбойного нападения, совершенного в конце июня в Даугавпилсе. Трое мужчин выследили свою жертву, после чего надели ей на голову мешок и отобрали сумку с личными вещами. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Инцидент произошел 27 июня во дворе одного из микрорайонов Даугавпилса неподалеку от магазина. В полицию поступила информация о нападении на мужчину 1962 года рождения.

По данным следствия, трое мужчин следили за потерпевшим, а затем приблизились к нему. Во время нападения мужчине на голову надели мешок и похитили его сумку.

В ней находились паспорт, банковская карта, наручные часы и мобильный телефон.

Расследованием занимались сотрудники Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции. Правоохранителям удалось установить предполагаемых участников нападения и собрать необходимые доказательства.

В настоящее время досудебное расследование завершено, а материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для принятия решения о начале уголовного преследования.

Полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.