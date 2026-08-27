В ночь на четверг возле железнодорожного вокзала французского Кана 26-летний водитель, по предварительным данным следствия, намеренно направил автомобиль на группу людей. Один человек погиб, десять получили ранения, причем семеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Подозреваемый скрылся, однако вскоре был задержан примерно в 20 километрах от города.

Трагедия произошла в среду вечером, 26 августа, около 22:15 (в 23:15 по латвийскому времени) в районе железнодорожного вокзала Кана, передает Entrevue. Незадолго до наезда возле одного из баров произошла драка. Следователям теперь предстоит установить, что стало причиной конфликта и каким образом он связан с последующими событиями.

По предварительной информации, после ссоры 26-летний мужчина сел за руль автомобиля и намеренно направил машину на людей, находившихся на улице напротив вокзала. Префект Кальвадоса Давид Клавьер подтвердил, что правоохранительные органы рассматривают произошедшее как преднамеренный наезд.

На место происшествия прибыли многочисленные экстренные службы. Район вокруг вокзала оцепили, пострадавшим начали оказывать помощь.

Один погиб, десять пострадали

По последним официальным данным, в результате наезда погиб один человек, еще десять получили ранения. Состояние семерых пострадавших оценивается как критическое, трое получили менее тяжелые травмы.

Сообщается, что все пострадавшие — мужчины. Самому младшему из них 17 лет, старшему — около 40.

По первоначальным свидетельствам очевидцев, погибшим может быть молодой афганец в возрасте 18–19 лет, однако на момент публикации эта информация официально подтверждена не была.

Сразу после происшествия появлялись сообщения о двух погибших и восьми раненых, однако позднее власти уточнили данные: один погибший и десять пострадавших. При этом состояние нескольких раненых остается тяжелым.

Водитель попытался скрыться

После наезда мужчина уехал с места происшествия. Полиция немедленно начала поиски и впоследствии задержала подозреваемого в Уистреаме — городе на побережье Нормандии примерно в 20 километрах от Кана.

26-летнего мужчину взяли под стражу. По данным властей, он родился в России. В поле зрения спецслужб подозреваемый ранее не попадал, однако был известен полиции в связи с нарушениями правил дорожного движения.

Возбуждено дело об убийстве

Следствие исходит из версии о преднамеренном характере наезда. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и нападения с применением оружия — в данном случае автомобиль может рассматриваться как оружие.

Расследование поручено подразделению по борьбе с организованной и специализированной преступностью Кальвадоса.

Правоохранителям предстоит восстановить события, предшествовавшие трагедии, разобраться в обстоятельствах драки и выяснить, существовала ли какая-либо связь между водителем и людьми, на которых он совершил наезд.

Следователи также изучают записи камер видеонаблюдения. Ночью криминалисты работали возле вокзала, собирая улики.

Версия теракта пока не является основной

На данный момент у следствия нет данных, которые указывали бы на террористический мотив. Представитель прокуратуры Кана заявил, что эта версия априори не считается наиболее вероятной, хотя расследование находится только на начальной стадии.

Район железнодорожного вокзала Кана, где произошла трагедия, обычно остается оживленным и в вечернее время: здесь находятся бары, гостиницы, магазины и остановки общественного транспорта. Во время наезда на улице находилось много людей.

Теперь следователям предстоит установить главный вопрос: был ли смертельный наезд продолжением произошедшей возле бара драки и являлись ли пострадавшие ее участниками либо среди них оказались случайные прохожие. Задержанный водитель находится под стражей, расследование продолжается.