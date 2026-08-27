42-летнего Тауланта Тому, которому удалось четыре раза сбежать из европейских тюрем, задержали в Испании. Поддельные документы ему не помогли: полицейские опознали разыскиваемого по характерным татуировкам и шраму на щеке. Теперь его собираются отправить обратно в Италию.

Уроженец Албании Таулант Тома за годы криминальной карьеры получил прозвище «мастер побегов». Он четыре раза успешно выбирался из тюрем — трижды в Италии и один раз в Бельгии, передает NOS.

Последний побег произошел в декабре 2025 года из итальянской тюрьмы строгого режима. С тех пор Тома находился в розыске.

Как сообщает El País, в конце минувшей недели испанская полиция обнаружила беглеца в провинции Таррагона и задержала его. При себе у мужчины были поддельные документы, однако скрыть личность ему не удалось. Полицейские обратили внимание на характерные татуировки и заметный шрам на щеке.

Первый побег — с помощью простыней

Впервые Тома сбежал из заключения в 2009 году, когда ему было 25 лет. Тогда он отбывал наказание в итальянском Терни за вооруженное ограбление.

Чтобы выбраться на свободу, заключенный использовал простыни. Однако наслаждаться свободой пришлось недолго: примерно через два месяца его снова задержали.

На этот раз Тома оказался в тюрьме в Парме. Спустя четыре года он повторил свой трюк — снова использовал связанные между собой простыни и сумел выбраться из заключения.

Из бельгийской тюрьмы — по «живой лестнице»

Примерно через полгода после очередного побега Тому задержала бельгийская полиция. Но и там удержать его за решеткой надолго не получилось.

Через несколько месяцев заключенный организовал один из самых необычных своих побегов. Другие арестанты выстроили человеческую пирамиду, благодаря которой Тома сумел добраться до внешней стены тюрьмы.

После этого он спрыгнул примерно с шестиметровой высоты и добрался до ожидавшего его автомобиля, на котором скрылся.

Следующее задержание произошло только в 2015 году.

Пилка, простыни и ручки от метел

В 2019 году Тому вернули в Италию. Власти уже прекрасно знали о его способности выбираться из тюрем, поэтому поместили заключенного в учреждение с усиленными мерами безопасности.

Но и это не помогло.

В конце 2025 года Тома совершил свой четвертый успешный побег. По данным СМИ, для этого ему понадобились пилка, использованная в качестве пилы, простыни и ручки от метел.

После побега мужчина вновь оказался в международном розыске, пока испанские правоохранители не обнаружили его в Каталонии.

Тюрьму уже предупредили

Теперь из-за неотбытых сроков Тому планируют экстрадировать в Италию. Пока оформляются необходимые документы, «мастер побегов» содержится в тюрьме Mas d'Enric в провинции Таррагона.

Сотрудников учреждения уже предупредили об особенностях нового заключенного. Представитель испанской полиции сообщил, что персонал тюрьмы проинформирован о его «профиле».

После четырех успешных побегов Таулант Тома снова оказался за решеткой. Учитывая его послужной список, испанским тюремщикам, вероятно, придется особенно внимательно следить не только за самим заключенным, но и за простынями, метлами и его соседями по камере.