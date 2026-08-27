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В Непале, возможно, пропали без вести как минимум 15 путешественников из Латвии 0 955

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.08.2026
LETA
Изображение к статье: горы Непала

Министерство иностранных дел Латвии получило от родственников информацию как минимум о 15 путешественниках из Латвии, находящихся в Непале, с которыми в настоящее время не удается связаться, сообщили в ведомстве.

Вечером 26 августа на круглосуточный телефон Консульского департамента МИД для чрезвычайных ситуаций за рубежом начали поступать звонки от людей, которые не могут связаться со своими родственниками и друзьями, находящимися сейчас в Непале.

В общей сложности МИД получил сведения как минимум о 15 путешественниках из двух групп.

Поскольку эти группы не зарегистрировались в Консульском регистре, министерство пока не может назвать ни точное число туристов из Латвии, находящихся в Непале, ни маршруты их поездок.

Консульский департамент и почетный консул Латвии в Непале сейчас делают все возможное, чтобы установить местонахождение путешественников.

Как сообщалось ранее, в результате внезапного наводнения в Непале, вызванного обрушением ледника, погибли по меньшей мере 162 человека, сообщили в четверг официальные лица.

Еще 823 человека считаются пропавшими без вести. Среди них как минимум 579 туристов — как граждан Непала, так и иностранцев.

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#катастрофа #туризм #МИД Латвии #Непал #ледник
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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