В промышленных помещениях в Риге наряду с легальной продукцией в крупных объемах производили поддельное моторное масло под марками GM, Mobil 1, Castrol и Ford Motorcraft. Полиция оценила ущерб правообладателям более чем в 282 тысячи евро, а материалы дела в отношении двух подозреваемых переданы прокуратуре.

Государственная полиция завершила расследование уголовного дела о подделке товарных знаков и распространении контрафактной продукции в крупном размере. Материалы переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования, сообщает Госполиция.

В ходе расследования выяснилось, что в одном из промышленных объектов Риги наряду с легальной продукцией было организовано масштабное производство поддельного моторного масла. Подозреваемыми по делу признаны двое мужчин.

140 тысяч литров поддельного масла

Нелегальное производство сотрудники Рижского регионального управления Госполиции обнаружили 27 января 2025 года.

Во время обыска было изъято 140 тысяч литров поддельного моторного масла, маркированного товарными знаками GM (General Motors), Mobil 1, Castrol и Ford Motorcraft.

Кроме того, правоохранители обнаружили и изъяли оборудование для производства пластиковых бутылок — механическую линию, формы для изготовления тары, упаковочные материалы, образцы пустых емкостей и упаковки с крышками.

Подозреваемые руководили производством

По данным следствия, производство организовали двое мужчин 1982 и 1983 годов рождения.

Первый является фактическим бенефициаром зарегистрированного в Латвии предприятия и фактически руководил его финансово-хозяйственной деятельностью. Второй работал в этой компании.

Как установила полиция, мужчины организовывали и контролировали подделку товарных знаков, изготовление продукции с фальшивой маркировкой, а также ее распространение за пределами Латвии.

Ранее оба подозреваемых в поле зрения полиции не попадали.

По данным правоохранителей, для производства моторного масла привлекались как граждане Латвии, так и работники из государств, не входящих в Европейский союз.

Готовая контрафактная продукция поставлялась в Италию, где продавалась в магазинах.

Ущерб — более 282 тысяч евро

В результате незаконной деятельности компаниям-правообладателям, по оценке следствия, был причинен ущерб в размере 282 289,14 евро.

Уголовное дело квалифицировано по части третьей статьи 206 Уголовного закона — за незаконное использование и подделку товарных знаков, а также сознательное использование или распространение поддельной маркировки в крупном размере либо совершение подобных действий организованной группой.

За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет. Дополнительно суд может запретить заниматься определенными или всеми видами коммерческой деятельности либо занимать определенные должности на срок до пяти лет. Также может быть назначен пробационный надзор сроком до трех лет.

Арестована недвижимость и автомобили

В рамках уголовного процесса наложен арест на два объекта недвижимости общей стоимостью 157 500 евро, а также на четыре транспортных средства стоимостью 311 250 евро.

Кроме того, принято решение начать процесс о применении мер принудительного воздействия к юридическому лицу.

После сбора достаточного объема доказательств 14 августа этого года сотрудники Рижского регионального управления Госполиции направили уголовное дело в Северную прокуратуру Риги для начала уголовного преследования в отношении обоих подозреваемых.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Расследование масштабного производства контрафактного масла в Риге завершено. Теперь решение о дальнейшем уголовном преследовании двух подозреваемых предстоит принять прокуратуре.