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Дерзкое ограбление в центре Вены: из музея вынесли колье с 673 бриллиантами 1 308

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Колье из Музея прикладного искусства (MAK) в Вене.

ChatGPT

В Вене разыскивают двух мужчин, которые среди бела дня похитили драгоценное колье из Музея прикладного искусства (MAK). Украшение состоит из платины и 673 бриллиантов общим весом около 200 карат.

Кража произошла днем в четверг, 27 августа. По данным полиции, двое подозреваемых вошли в музей в центре Вены как обычные посетители, передает Kurier. В тот момент там проходила выставка «Glanzstücke», на которой представлены в том числе ювелирные изделия Van Cleef & Arpels.

Мужчины некоторое время вели себя как обычные посетители, после чего разбили стеклянную витрину и забрали колье.

Представитель полиции Анна Гутт сообщила APA, что действия злоумышленников позволяют предположить: они заранее знали, какое именно украшение собираются похитить.

Точная стоимость колье пока не называется, однако, по предварительной информации, речь может идти об исключительно дорогом ювелирном изделии.

673 бриллианта и история королевской семьи

Полиция опубликовала фотографию похищенного украшения. Согласно информации, размещенной на выставке, колье было создано по заказу египетской королевской семьи.

Оно изготовлено из платины и украшено 673 бриллиантами общим весом 200 карат.

У колье есть и примечательная история. В 1939 году его надевала египетская королева Назли на свадьбу своей дочери Фавзии с иранским наследным принцем Мохаммедом Резой Пехлеви, впоследствии ставшим последним шахом Ирана.

Воры скрылись, полиция подняла силы на поиски

Предположительно, мужчины вошли в музей около 14 часов. Сам момент кражи видели свидетели. После похищения украшения подозреваемые скрылись в неизвестном направлении.

Полиции удалось получить изображения предполагаемых преступников. К поискам привлекли значительные силы полиции, в том числе служебную собаку. В течение вечера правоохранители работали по всему центру Вены. К расследованию также подключилось подразделение Федерального управления уголовной полиции, занимающееся преступлениями, связанными с культурными ценностями.

Земельное управление уголовной полиции ведет расследование.

Музей продолжил работу

После происшествия MAK не закрыли полностью. Для посетителей осталась недоступна только выставка «Glanzstücke», где произошла кража. В музее рассчитывают в скором времени вновь открыть ее для публики.

На выставке представлены около 500 экспонатов: более 300 ювелирных произведений Van Cleef & Arpels и свыше 200 предметов из коллекции самого MAK.

В музее подчеркнули, что благодаря действиям сотрудников службы безопасности и полиции ситуацию удалось быстро взять под контроль. В результате происшествия никто не пострадал.

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#полиция #кража #музеи
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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