Несколько заключенных новой Лиепайской тюрьмы объявили голодовку, протестуя против ограниченных возможностей выходить на прогулки на свежем воздухе, сообщает Латвийское телевидение (LTV), которое также получило несколько звонков от заключенных.

Заключенные утверждают, что от еды отказываются несколько десятков человек и что голодовка продолжается уже почти неделю. Десять человек также подали официальные заявления об участии в голодовке.

Администрация тюрьмы такое количество участников не подтверждает. По ее данным, в понедельник было получено семь заявлений об объявлении голодовки, а в настоящее время от предлагаемой тюрьмой еды отказываются четыре человека. При этом у них есть возможность покупать продукты на территории тюрьмы или получать еду от других заключенных.

Особое недовольство заключенных вызывает организация прогулок. Они рассказали телевидению, что раньше в Елгавской тюрьме после достижения высшей ступени режима могли более свободно перемещаться между камерой и прогулочным двором, а также посещать другие мероприятия. В Лиепайской тюрьме заключенных на прогулочную площадку сопровождают сотрудники, причем для каждого отделения установлено отдельное время.

Исполняющий обязанности начальника Лиепайской тюрьмы Артур Фрейманис объяснил различия особенностями инфраструктуры. В новой тюрьме нет внутреннего двора, а прогулочные площадки расположены отдельно и имеют ограниченные размеры. Из соображений безопасности заключенных из разных отделений не собирают вместе, поэтому для каждого отделения предусмотрено свое время прогулок.

Администрация также пояснила, что запросов на выход на прогулочную площадку становится все больше и часть из них, возможно, используется для того, чтобы мешать работе сотрудников тюремной охраны.

Еще одна жалоба заключенных связана с качеством воздуха в камерах. Они утверждают, что вентиляция работает плохо, а окна невозможно открыть. Администрация тюрьмы, в свою очередь, заявляет, что вентиляционные системы проходят техническое обслуживание и никаких дефектов в них не обнаружено.

Жалобы заключенных на вентиляцию администрация тюрьмы также объясняет их желанием получить возможность открывать окна, как это было в старых тюрьмах. По мнению администрации, открывающиеся окна могут использоваться для общения между камерами и передачи контрабанды.

Согласно действующему в тюрьме графику, заключенные могут выходить на свежий воздух четыре раза по одному часу и еще один раз — на короткую прогулку продолжительностью до 15 минут.

Для заключенных, достигших высшей ступени режима, нормативными актами не установлено конкретное количество часов для прогулок, однако предусмотрена возможность с утра до отбоя находиться в общем помещении определенного участка, где также доступны занятия спортом и другие виды деятельности.