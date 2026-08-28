В четверг в Науенской волости Аугшдаугавского края спасатели нашли человека, заблудившегося в лесу, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов поступил спасателям после 20 часов. Для поисков использовали беспилотник и квадроцикл. Заблудившегося удалось обнаружить и передать медикам. Спасательная операция продолжалась около полутора часов.

В тот же день спасатели получили вызов в Дегольскую волость Тукумского края, где в сарае горел пол на площади пяти квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек.

Еще один инцидент произошел на улице Тукума в Даугавпилсе. В квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на включенной плите подгорела оставленная без присмотра еда, из-за чего помещение сильно заполнилось дымом. Спасатели эвакуировали из квартиры одного человека и передали его медикам. Дымового детектора в жилище не было.

Около половины первого ночи аналогичный вызов поступил с улицы Латгалес в Риге. В квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на плите также подгорела еда. Пожарные спасли из квартиры одного пострадавшего.

VUGD напоминает, что во всех жилых помещениях должны быть установлены дымовые детекторы, которые громким звуковым сигналом предупреждают о возникновении пожара. В службе отмечают, что наиболее трагические пожары нередко происходят на небольшой площади — при тлении или горении с небольшим пламенем, когда интенсивно выделяются опасные продукты горения.

За минувшие сутки VUGD получила 94 вызова: 15 — на тушение пожаров, 53 — на проведение спасательных работ, еще 26 оказались ложными.

Кроме того, спасатели выезжали на вызовы, связанные с возгоранием мусора, легкового автомобиля, электропроводки и холодильника, а также пожарами в бане и горением бытовых вещей.