В центре Таллинна женщина бросила камень в Lamborghini и повредила дорогостоящий автомобиль. Предварительная сумма ущерба оказалась внушительной — 70 000 евро. Полиция начала расследование.

Инцидент произошел 27 августа в столичном районе Кесклинн. В полицию поступило сообщение о женщине, которая бросила камень в Lamborghini, в результате чего автомобиль получил повреждения.

По предварительной оценке, ремонт может обойтись в 70 000 евро. Полиция возбудила уголовное дело по статье о повреждении или уничтожении чужого имущества. Причины поступка женщины пока не сообщаются.