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Метнула на 70 тысяч: в Таллинне женщина бросила камень в Lamborghini 0 310

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина бросила камень в Lamborghini и повредила дорогостоящий автомобиль.

ChatGPT

В центре Таллинна женщина бросила камень в Lamborghini и повредила дорогостоящий автомобиль. Предварительная сумма ущерба оказалась внушительной — 70 000 евро. Полиция начала расследование.

Инцидент произошел 27 августа в столичном районе Кесклинн. В полицию поступило сообщение о женщине, которая бросила камень в Lamborghini, в результате чего автомобиль получил повреждения.

По предварительной оценке, ремонт может обойтись в 70 000 евро. Полиция возбудила уголовное дело по статье о повреждении или уничтожении чужого имущества. Причины поступка женщины пока не сообщаются.

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#полиция #криминал #автомобили #женщина
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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