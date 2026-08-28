Полиция передала в Рижскую Восточную прокуратуру уголовное дело в отношении врача Леонида Вишкера, которого несколько пациенток обвинили в действиях сексуального характера во время медицинских консультаций. Правоохранители просят начать его уголовное преследование.

Как сообщили в Государственной полиции (VP), к правоохранителям обратились несколько женщин, рассказы которых содержали схожие детали.

По словам потерпевших, они приходили к врачу на консультации. Как установлено в ходе расследования, врач, используя в своей практике методы гипноза, совершал против воли женщин действия сексуального характера с целью удовлетворения полового влечения. Речь идет о физическом контакте с телом пациенток. По версии следствия, врач пользовался их доверием и беспомощным состоянием.

После получения заявлений 22 января 2025 года Рижское Восточное управление полиции начало уголовный процесс. Все поступившие заявления, касавшиеся действий этого врача, были объединены в одно расследование.

Всего в полицию обратились девять женщин, которые впоследствии были признаны потерпевшими. По данным полиции, предполагаемые преступления совершались в период с 2020 по 2024 год.

В полиции отмечают, что расследование оказалось масштабным: уголовное дело состоит из нескольких томов. В тесном сотрудничестве с прокуратурой проводились необходимые следственные действия и назначались экспертизы.

В результате, как утверждают правоохранители, удалось собрать достаточную совокупность доказательств предполагаемых преступных действий мужчины, несмотря на то что с момента первых эпизодов прошло несколько лет.

В сентябре 2025 года мужчину признали подозреваемым. В отношении него были применены меры пресечения — запрет приближаться к определенным лицам и запрет занимать определенную должность.

25 августа полиция передала уголовный процесс в Рижскую Восточную прокуратуру, предложив начать уголовное преследование Вишкера.

За преступление такого характера Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Сначала полиция отказалась возбуждать дело

Как ранее сообщало агентство ЛЕТА, первоначально полиция приняла решение не начинать уголовный процесс. Одна из пациенток обжаловала это решение в прокуратуре, после чего прокуратура его отменила.

В октябре 2025 года Совет по сертификации Латвийского общества врачей (LĀB) принял решение приостановить действие сертификата Вишкера по специальности невролога.

Полиция также поблагодарила Инспекцию здравоохранения за помощь в расследовании уголовного процесса, а журналистов Балтийского центра журналистских расследований Re:Baltica и Латвийского телевидения — за предоставление существенной для расследования информации.

Что рассказывали пациентки

Ранее Re:Baltica собрала свидетельства нескольких не связанных между собой женщин, которые в разное время посещали Вишкера.

Пациентки утверждали, что врач без разрешения прикасался к ним, делал высказывания сексуального характера и пытался применять гипноз. По их словам, невролог проводил манипуляции с позвоночником, иногда касался груди и талии, говорил о техниках расслабления и упоминал оргазм.

Сам врач обвинения отрицал. Он заявлял, что, если бы действительно вел себя так, как описывают пациентки, женщины реагировали бы иначе. Вишкер также отрицал попытки гипнотизировать пациенток, называя свои действия медитацией.

Re:Baltica ранее обращала внимание на параллели между этим делом и делом иммунолога Евгения Никифоренко. Последний обвиняется в сексуальном насилии над пациентками. В июне этого года суд первой инстанции приговорил его к 13 годам лишения свободы и запретил работать врачом в течение семи лет.