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Полиция разыскивает пропавшего в Риге подростка 0 137

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Луиса Яниса Лентовича
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Луиса Яниса Лентовича, 2011 года рождения.

Подросток 25 августа около 18:00 вышел из дома на улице Салнас в Риге и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, удлиненные каштановые волосы, серо-голубые глаза.

В момент исчезновения он был одет в белую или черную кофту, джинсы либо серые классические брюки, серые кроссовки Nike с зелеными элементами. При себе у подростка был серый рюкзак Nike.

Полиция просит внимательно посмотреть на фотографии Луиса Яниса и откликнуться всех, кому известно его возможное местонахождение.

Любую информацию просят сообщать по телефону 112.

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#Рига #полиция #приметы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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