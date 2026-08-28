Подросток 25 августа около 18:00 вышел из дома на улице Салнас в Риге и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, удлиненные каштановые волосы, серо-голубые глаза.

В момент исчезновения он был одет в белую или черную кофту, джинсы либо серые классические брюки, серые кроссовки Nike с зелеными элементами. При себе у подростка был серый рюкзак Nike.

Полиция просит внимательно посмотреть на фотографии Луиса Яниса и откликнуться всех, кому известно его возможное местонахождение.

Любую информацию просят сообщать по телефону 112.