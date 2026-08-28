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Шокирующее видео - средь бела дня убивают лидера «кавказской мафии» 1 1247

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: рука с пистолетом

В израильской Кесарии 23 августа был застрелен Ян Юшваев, которого местная полиция и СМИ называли лидером так называемой «кавказской мафии», сообщает The Times of Israel.

Согласно записям камер видеонаблюдения и информации полиции, убийство произошло на территории автозаправочной станции неподалеку от Кесарии. Юшваев вместе с двумя мужчинами вышел из ресторана при АЗС. Нападавший, одетый в светлую толстовку и головной убор, сначала прошел мимо него, затем резко развернулся и с близкого расстояния выстрелил Юшваеву в затылок. После этого стрелявший скрылся.

Вызов в службу скорой помощи поступил примерно в 15:51. Медики обнаружили мужчину без пульса и дыхания с тяжелыми ранениями. Его доставили в медицинский центр Hillel Yaffe в Хадере, где констатировали смерть.

Юшваев жил в Ор-Акиве, был женат и воспитывал троих детей. Полиция считала его одним из наиболее опасных представителей криминального мира региона и связывала с организованной преступностью, в том числе со стрельбой, использованием гранат, поджогами автомобилей и кровной местью.

В последние годы Юшваева неоднократно задерживали, однако до обвинительных приговоров дела не доходили. Сам он называл себя законопослушным предпринимателем, управляющим ресторанами.

После убийства полиция начала масштабное расследование с привлечением сил прибрежного округа и вертолета. 25 августа бойцы специального антитеррористического подразделения Yamam задержали в Хадере трех человек, подозреваемых в причастности к преступлению. Их доставили на допрос, сообщает Ynet.

Израильские СМИ и полиция связывают убийство с криминальными разборками в среде организованной преступности. В некоторых публикациях также утверждается, что нападавший мог использовать гиперреалистичную силиконовую маску, чтобы затруднить установление его личности.

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#криминал #Израиль #преступность #арест
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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