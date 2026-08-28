Министерство иностранных дел Латвии собрало информацию о 39 туристах из Латвии, которые находились в Непале во время катастрофы. Родственники сообщили, что с 28 людьми им не удается связаться. Непальские власти пока официально внесли шестерых граждан Латвии в список пропавших без вести. При этом информации о пострадавших среди латвийцев на данный момент нет.

В настоящее время в списке, составленном Консульским департаментом Министерства иностранных дел (МИД) Латвии на основании информации из различных источников, в том числе полученной от родственников и друзей, имеются сведения о 39 туристах из Латвии, находящихся в Непале, сообщили агентству ЛЕТА в МИД.

Из них 34 человека — граждане и жители Латвии из двух туристических групп.

Родственники сообщили Консульскому департаменту о 28 людях, с которыми не удается установить связь с момента катастрофы.

Как отмечает МИД, сбор информации осложняется тем, что ни один путешественник из этих туристических групп не зарегистрировался в Консульском регистре. В нем был зарегистрирован только один индивидуальный путешественник. Его местонахождение удалось установить, и он находится в безопасности.

Во второй половине дня 27 августа Консульский департамент разослал всем обратившимся родственникам актуальную информацию о ситуации.

Шесть граждан Латвии официально числятся пропавшими

В настоящее время Департамент туризма Непала опубликовал информацию о шести гражданах Латвии, которые считаются пропавшими без вести. Консульский департамент проинформировал об этом их родственников.

В МИД ожидают, что в ближайшее время этот список будет дополнен.

Почетный консул Латвии в Непале передал список граждан и жителей Латвии непальским властям, а также встретился с министром внутренних дел страны.

На данный момент нет информации о том, что кто-либо из латвийских граждан и жителей пострадал.

Почетный консул Латвии активно поддерживает связь с местными властями, пытаясь получить дополнительную информацию. Посольство Латвии в Китае также находится в контакте с местными учреждениями и следит за поступающими данными, сообщили в МИД.

В районе катастрофы нет телефонной связи и интернета

В пострадавшем регионе продолжаются спасательные работы. Там отсутствует телефонная связь и недоступен интернет, что значительно осложняет получение информации о находящихся в этом районе людях.

Спасенных доставляют в Нувакот — соседнюю провинцию. Как пояснили в МИД, в течение ближайших двух дней должна начаться их регистрация, после чего будут опубликованы соответствующие списки.

Спасательная служба уже опубликовала имена спасенных, однако граждан Латвии среди них пока нет.

Полиция Непала также создала публичный интернет-портал, который должен помочь семьям в установлении личности неопознанных людей. На сайте размещаются списки пропавших и найденных. Информация об этом ресурсе была передана родственникам, сообщили в МИД.

Первые звонки от родственников поступили вечером 26 августа

Как сообщалось ранее, вечером в среду, 26 августа, на круглосуточный телефон дежурного Консульского департамента МИД начали поступать звонки от людей, которые не могли связаться со своими родственниками и друзьями, находящимися в Непале.

Причиной катастрофы стали внезапные наводнения, вызванные обрушением ледника.

По данным полиции Непала, к пятнице число погибших в результате стихийного бедствия достигло как минимум 469 человек.

Еще более 1400 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Среди них — сотни иностранных туристов.

Поиски продолжаются

Таким образом, на данный момент известно о 39 туристах из Латвии, находившихся в Непале, однако ситуация остается крайне неопределенной. С 28 людьми родственникам не удается связаться, а шесть граждан Латвии уже внесены непальскими властями в официальный список пропавших без вести.

При этом подтвержденных сведений о погибших или пострадавших гражданах Латвии пока нет. Спасательная операция продолжается, а более полная картина может появиться после регистрации эвакуированных и публикации новых списков спасенных и пропавших.