Нидерландский институт Trimbos выпустил необычное общенациональное предупреждение: в обороте обнаружены таблетки экстази с изображением президента США Дональда Трампа, содержащие высокую дозу опасного вещества PMMA. Его действие может проявиться значительно позже, чем у обычного MDMA, что увеличивает риск передозировки.

За последнюю неделю в несколько пунктов проверки наркотических веществ в Нидерландах принесли таблетки, анализ которых выявил высокое содержание PMMA — пара-метоксиметамфетамина, передает NOS.

Это вещество по своему действию напоминает MDMA — основной психоактивный компонент экстази, однако считается значительно более опасным.

Главная проблема заключается в задержке эффекта. После приема MDMA действие обычно ощущается сравнительно быстро, тогда как в случае PMMA оно может наступить лишь спустя несколько часов или оказаться не таким, какого ожидает человек. Из-за этого возникает риск принять дополнительную дозу, что способно привести к тяжелой передозировке.

Спустя несколько часов после употребления PMMA могут появиться тошнота, учащенное сердцебиение, судороги и резкое повышение температуры тела. Сильный перегрев представляет угрозу для жизни.

Подобного не наблюдали более десяти лет

Специалисты Trimbos считают ситуацию особенно тревожной еще и потому, что в последние годы состав продаваемого в Нидерландах экстази оставался относительно стабильным.

По словам представительницы института Лауры Смит-Ригтер, последний раз PMMA в столь высокой концентрации обнаруживали более десяти лет назад.

«Поэтому появилось целое поколение, которое не знает об этом риске», — пояснила она.

Министр здравоохранения Нидерландов сообщила парламенту, что решение распространить предупреждение по всей стране связано в том числе с летним фестивальным сезоном и большим количеством мероприятий. На данный момент случаев, когда PMMA был обнаружен в крови пострадавших, не зарегистрировано.

На таблетках изображен Трамп

Опасные таблетки обнаружены в двух цветах и различных цветовых комбинациях. На лицевой стороне изображен портрет Дональда Трампа.

На обратной стороне проходит разделительная линия, над которой выгравированы буквы «NL», а ниже находится слово «Trump».

Специалисты подчеркивают, что внешний вид таблетки не позволяет надежно определить ее состав. В случае PMMA особую опасность представляет именно отсроченное действие: отсутствие ожидаемого эффекта может подтолкнуть человека к повторному приему, резко повышая риск тяжелого отравления.