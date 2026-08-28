Государственная полиция (VP) передала в прокуратуру материалы уголовного дела в отношении четырех человек: двух предлагают привлечь к ответственности за убийство в Резекне, еще двух — за то, что они стали свидетелями преступления, но не сообщили о нем полиции.

23 января полиция получила информацию о том, что в одной из квартир Резекне обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти — на теле имелись следы побоев. По факту произошедшего был немедленно начат уголовный процесс.

В ходе оперативных мероприятий полиция задержала женщину 1991 года рождения и мужчину 1995 года рождения. Следователи попросили суд избрать мужчине меру пресечения, связанную с лишением свободы, и суд постановил заключить его под стражу.

В полиции подчеркивают, что в момент совершения преступления подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе расследования также были получены доказательства того, что двое мужчин 1972 и 1988 годов рождения стали очевидцами убийства, однако не сообщили о совершении особо тяжкого преступления. В результате оба получили статус подозреваемых по статье 315 Уголовного закона.

За несообщение о преступлении им может грозить до двух лет лишения свободы, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Женщину 1991 года рождения и мужчину 1995 года рождения подозревают в убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном группой лиц. За такое преступление предусмотрено пожизненное заключение либо лишение свободы на срок от десяти до 20 лет с пробационным надзором сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без нее.

Расследование завершено. Материалы уголовного дела в отношении всех четырех человек переданы прокуратуре для начала уголовного преследования.