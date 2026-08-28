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В Риге нашли пропавшую 15-летнюю девочку 1 827

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Элизабете Ксения Иванова
ФОТО: Valsts policija

Госполиция сообщила, что пропавшая без вести Элизабете Ксения Иванова, 2011 года рождения, найдена.

Полиция поблагодарила всех, кто распространял информацию и помогал в поисках подростка.

Ранее сообщалось, что 26 августа около 13:45 девушка вышла из дома в Риге, после чего ее местонахождение оставалось неизвестным.

По данным полиции, предполагалось, что она могла находиться в Старой Риге или в районе Рижского автовокзала. В связи с исчезновением подростка Госполиция обращалась к жителям с просьбой помочь в ее поисках.

Утром 27 августа полиция обновила информацию и сообщила, что девушка найдена. Дополнительные обстоятельства ее исчезновения и обнаружения не приводятся.

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#Рига #поиск #госполиция #информация
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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