Госполиция сообщила, что пропавшая без вести Элизабете Ксения Иванова, 2011 года рождения, найдена.

Полиция поблагодарила всех, кто распространял информацию и помогал в поисках подростка.

Ранее сообщалось, что 26 августа около 13:45 девушка вышла из дома в Риге, после чего ее местонахождение оставалось неизвестным.

По данным полиции, предполагалось, что она могла находиться в Старой Риге или в районе Рижского автовокзала. В связи с исчезновением подростка Госполиция обращалась к жителям с просьбой помочь в ее поисках.

Утром 27 августа полиция обновила информацию и сообщила, что девушка найдена. Дополнительные обстоятельства ее исчезновения и обнаружения не приводятся.