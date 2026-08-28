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В Риге судят активистку из Резекне, обвиняемую в финансировании покупки оборудования для армии РФ 3 479

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.08.2026
LETA
Изображение к статье: российский дрон

В Рижском городском суде 7 октября в 10:00 с последним словом выступит пророссийская активистка из Резекне Полина Камлёва, обвиняемая в передаче около 43 евро на приобретение оборудования для подавления беспилотников, предназначенного российским военнослужащим, выяснило агентство LETA.

Не называя имени обвиняемой, в прокуратуре сообщили LETA, что 28 января было принято решение о привлечении женщины к уголовной ответственности по статье Уголовного закона о финансировании вооруженного конфликта.

Поскольку напрямую перевести деньги из латвийского банка в российский было невозможно, обвиняемая, по версии следствия, обратилась к своей знакомой в Беларуси. Та, не зная истинной цели платежа, со своего личного счета в белорусском банке перечислила 157 белорусских рублей — около 42,86 евро — на счет знакомой обвиняемой в российском банке.

За финансирование вооруженного конфликта Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и пробационного надзора сроком до трех лет. Обвиняемая находится под стражей.

До передачи дела в прокуратуру расследованием занималась Служба государственной безопасности Латвии (VDD). По данным ведомства, в декабре 2024 года женщина откликнулась на обращение контактного лица в России с просьбой предоставить средства для покупки оборудования подавления беспилотников для российских военнослужащих, находящихся на фронте в Украине.

Уголовный процесс был начат VDD 25 ноября 2025 года. Женщину задержали 2 декабря. Следственные действия также проводились на двух связанных с ней объектах в Резекне и Прейльском крае.

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#Резекне #Латвия #прокуратура #финансирование #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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