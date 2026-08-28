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Трагедия на улице Деглава: велосипедист погиб после столкновения с автобусом 0 467

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Велосипед

В пятницу ближе к вечеру в Риге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На улице Аугуста Деглава возле моста столкнулись велосипедист и автобус общественного транспорта.

В результате аварии велосипедист получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

Точные обстоятельства трагедии пока не установлены. На месте аварии велосипед находился на пешеходном тротуаре, в то время как погибший после столкновения оказался частично на проезжей части. Как именно произошло столкновение, предстоит выяснить полиции.

Представитель Государственной полиции Юлия Юране подтвердила, что, согласно первоначальной информации, участниками ДТП были велосипедист и автобус общественного транспорта, передает Degpunktā.

«К сожалению, велосипедист погиб на месте происшествия. Государственная полиция выясняет обстоятельства случившегося», — сообщила Юране.

Полиция продолжает устанавливать причины и все обстоятельства смертельной аварии.

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#Рига #ДТП #смерть
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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