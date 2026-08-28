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Хотел похитить людей ради их денег: в Латвии задержали ранее судимого мужчину 0 314

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция - арест подозреваемого

ChatGPT

Полиция Латвии просит прокуратуру предъявить обвинение ранее судимому мужчине, которого подозревают в подготовке захвата заложника. Первоначально следствие располагало информацией о планах похитить как минимум двух человек, чтобы незаконно завладеть их деньгами.

Государственная полиция предложила прокуратуре предъявить обвинение ранее судимому мужчине в подготовке захвата заложника, сообщили в полиции.

Получив оперативную информацию, в январе полиция начала уголовный процесс по факту возможной подготовки к похищению как минимум двух человек. Предполагаемой целью было незаконное завладение денежными средствами похищенных.

В ходе расследования квалификация уголовного процесса была изменена — дело стало расследоваться как подготовка к захвату заложника.

В рамках специальных следственных и оперативных мероприятий в феврале полиция задержала в Рижском регионе подозреваемого — мужчину 1979 года рождения. Уже на следующий день он был заключен под стражу.

В ходе процессуальных действий полиция также провела обыск по месту жительства мужчины. Там были изъяты несколько предметов, имеющих доказательственное значение.

Как отмечает полиция, задержанный ранее уже был судим за особо тяжкое преступление. Кроме того, совсем недавно — в сентябре 2025 года — его судили за развращение.

19 августа полиция передала уголовный процесс в прокуратуру Рижского судебного округа для начала уголовного преследования. Подозреваемому инкриминируется подготовка к захвату заложника.

За такое преступление законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 12 лет.

Предполагаемый захват удалось предотвратить еще на стадии подготовки. Теперь дальнейшую судьбу уголовного дела будет решать прокуратура, а в случае предъявления обвинения и признания виновным мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы.

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#полиция #Латвия #прокуратура #задержание #преступления
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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