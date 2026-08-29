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В доме в США нашли множество человеческих черепов и коллекцию вещей о серийных убийцах 0 172

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Черепа

ChatGPT

Обычный обыск по делу о преследовании человека привел полицию американского штата Висконсин к неожиданной и довольно мрачной находке. В одном из домов следователи обнаружили многочисленные человеческие черепа и другие костные останки, а также целую коллекцию материалов, посвященных убийствам и серийным преступникам. Теперь экспертам предстоит установить происхождение всех останков.

Необычная история произошла в округе Фонд-дю-Лак в штате Висконсин. Сотрудники местного управления шерифа помогали полиции Мэдисона исполнять ордер на обыск в рамках расследования дела о преследовании.

Однако внутри дома следователи обнаружили то, что, судя по всему, непосредственно с этим расследованием связано не было.

Речь идет о многочисленных человеческих черепах и других фрагментах скелетов. Кроме того, в доме находилась коллекция книг, документов и различных памятных предметов, связанных с убийствами и серийными убийцами.

Правоохранительные органы также сообщили об обнаружении среди останков предметов, которые, возможно, находились у владельца незаконно. Что именно имеется в виду, власти пока не уточняют.

Понадобился второй ордер на обыск

После неожиданной находки следователи получили еще один ордер, уже связанный непосредственно с обнаруженными в доме предметами и останками. Во время повторного обыска были изъяты дополнительные материалы.

Главный вопрос сейчас заключается в том, кому принадлежали найденные человеческие останки и насколько они древние.

Следователи пока не могут утверждать, что речь идет об останках современных людей или жертв преступлений. Существует и совершенно другая версия: часть находок может иметь археологическое происхождение и принадлежать коренным жителям Америки.

Часть останков оказалась древней

К расследованию подключили криминалистическую лабораторию Висконсина, Историческое общество штата, Межплеменной комитет Висконсина по репатриации, а также специализированные лаборатории.

Предварительное изучение уже показало, что многие из обнаруженных останков имеют древнее происхождение и принадлежат коренным жителям Америки.

Однако происхождение части костей установить пока не удалось. Для этого потребуется специальная судебно-медицинская экспертиза.

Таким образом, сама по себе жуткая находка пока не свидетельствует о том, что полиция обнаружила место преступления или останки жертв серийного убийцы. Тем не менее сочетание большого количества человеческих черепов с коллекцией материалов об убийствах заинтересовало следователей, а окончательные выводы можно будет сделать только после завершения экспертиз.

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#полиция #преступления
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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