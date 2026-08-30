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Борцы с коррупцией оштрафовали руководителей надзора за электронными СМИ Латвии 1 195

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: KNAB

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) усмотрело конфликт интересов при избрании руководителей независимых учреждений, когда кандидаты голосовали за себя. В связи с этим штрафы получили председатель и заместитель председателя Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP), сообщает TV3.

Закон запрещает должностному лицу принимать решения в случаях, когда оно лично или материально заинтересовано в исходе конкретного вопроса.

В состав NEPLP входят пять членов, избранных Сеймом, которые из своего числа выбирают председателя и его заместителя. Согласно трактовке KNAB, кандидаты на эти должности не должны были голосовать за себя на внутренних выборах.

Если кандидат не может голосовать за самого себя, может возникнуть ситуация, при которой совет останется без руководства и окажется недееспособным, отмечает передача. В частности, в начале лета, когда прежний председатель совета Иварс Аболиньш (NA) покинул должность, голоса разделились. Если бы кандидат на пост председателя совета Иева Аурелия Друвиете и кандидат на должность ее заместителя Иева Калдерауска не имели права участвовать в голосовании, решение не было бы принято.

После этих выборов KNAB привлекло их к административной ответственности за несоблюдение ограничений, установленных законом о предотвращении конфликта интересов, и назначило каждой штраф в размере 500 евро.

По мнению KNAB, закон был нарушен, поскольку, голосуя за себя в качестве председателя учреждения, кандидат одновременно голосует за более высокую зарплату, то есть является материально заинтересованным лицом и получает выгоду от голосования.

Должностные лица, получившие штрафы, с этим не согласны: руководство NEPLP обжаловало решение KNAB.

В связи с возможным нарушением запрета KNAB также начало производство об административном правонарушении в отношении руководства Конституционного суда из-за состоявшихся два года назад выборов председателя и заместителя председателя суда.

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#Латвия #штрафы #коррупция #электронные сми #neplp #KNAB
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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