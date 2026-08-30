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Пьяный венгр украл самолет, взлетел и направил его в сторону АЭС 1 2272

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: истребитель

В Венгрии в воздух поднялись истребители Gripen из-за того, что в городе Калоча мужчина угнал самолет и решил полетать на нем. Об этом 29 августа в Facebook сообщил министр обороны Венгрии Ромулуш Русин-Сэнди.

По его словам, мужчина полетел в город Пакш, где расположена венгерская атомная электростанция.

Ситуация осложнялась тем, что самолет вошел в зону с ограниченным воздушным пространством над АЭС. По правилам безопасности, полеты в радиусе 3 км от электростанции на высоте до 6000 метров разрешены исключительно военным судам.

После того, как радары вооруженных сил страны зафиксировали самолет, в воздух поднялись два истребителя, находившиеся в режиме боевой готовности.

После перехвата истребителями самолет потерпел крушение в подсолнечном поле недалеко от деревни Герьен. Шасси самолета отломилось, пилот не пострадал.

"Cамолет совершил вынужденную посадку в районе Гержена. Истребители Gripen обнаружили его поврежденным и оставались над местом происшествия до тех пор, пока не прибыли спасательный вертолет и наземные спасательные подразделения", – написал Русин-Сэнди. Он указал, что в результате инцидента никто не пострадал.

По данным HVG, мужчина 2002 года рождения находился в нетрезвом состоянии. Он сам посадил самолет в поле.

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#авиация #безопасность #Венгрия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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