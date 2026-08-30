В ночь на воскресенье, 30 августа, на рейв-вечеринке в швейцарском городе Арау, кантон Аргау, произошла стрельба. Погибла 22-летняя женщина, еще пять человек получили ранения, некоторые из них — тяжелые. Полиция ведет усиленные поиски стрелявшего или стрелявших, район происшествия остается оцепленным.

Стрельба произошла вскоре после 02:30 на ипподроме Шахен, расположенном на берегу реки Аре. Там проходил седьмой Aargau Rave.

Как сообщил представитель полиции Паскаль Венцель, 22-летняя женщина скончалась на месте от полученных ранений.

Еще пятеро пострадавших — четверо молодых мужчин и одна женщина в возрасте от 24 до 27 лет — были госпитализированы. По данным полиции, всего в результате стрельбы пострадали шесть человек, включая погибшую. Все они проживали в Швейцарии.

Некоторые из раненых получили тяжелые травмы.

На рейве ожидали около 2,5–3 тысяч человек

Мероприятие началось еще во второй половине дня 29 августа. Организаторы называли его крупнейшим однодневным мероприятием такого рода в кантоне. По информации на сайте мероприятия, ожидалось около 2500 посетителей, при этом в более поздних сообщениях фигурировала цифра почти в 3000 участников.

Сколько именно людей находилось на территории ипподрома в момент стрельбы, пока неизвестно.

Полицию вызвали вскоре после 02:30. На место прибыли многочисленные экстренные службы, пожарные и кантональное подразделение по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

По данным швейцарского общественного телеканала SRF и других СМИ, к операции также был привлечен вертолет Super Puma Вооруженных сил Швейцарии.

Стрелявшего или стрелявших разыскивают

Поиски причастных к стрельбе ведутся в усиленном режиме. Представитель полиции подтвердил агентству Keystone-SDA, что операция продолжается.

Пока правоохранительные органы не уточняют, идет ли речь об одном или нескольких подозреваемых. Возможные мотивы и точные обстоятельства произошедшего также остаются неизвестными.

Полиция кантона Аргау открыла горячую линию для родственников пострадавших и свидетелей происшествия.

Полиция перекрыла значительную часть района

Территория вокруг ипподрома, бассейна и расположенных поблизости спортивных объектов остается перекрытой. Полиция призывает жителей и гостей города не приближаться к району Шахен. Бассейн в Арау также закрыт.

На месте работают значительные силы полиции. В качестве меры предосторожности полицейское присутствие усилено не только в самом Арау, но и за пределами города.

Вооруженных сотрудников полиции заметили на автомагистралях даже примерно в 30 километрах от места стрельбы.

По состоянию на утро 30 августа поисковая операция продолжалась. Информации о задержании подозреваемого или подозреваемых пока не поступало. Мотивы нападения также предстоит установить.