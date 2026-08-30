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В Риге избивают русских девочек – вице-мэр обещал разобраться (18+) 7 4786

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV

В социальных сетях расходится шокирующее видео, на котором видно, как в Верманском парке Риги избивают девочек.

На видео неопознанные подростки наотмашь бьют руками и ногами девочек. Причина столь жесткого обращения не известна. Не понятно, когда это произошло, и, что связывает подростков – они одноклассники, знакомые или случайные прохожие?

Однако, очевидно, что сотрудников ни муниципальной, ни государственной полиции рядом не оказалось – защитить пострадавших оказалось некому. На видео также видно, что агрессоры и их жертвы используют русский язык.

Видео настолько шокирующее, что на него был вынужден отреагировать один из вице-мэров Риги, который избран от Нацобъединения и теоретически должен курировать безопасность в столице Латвии.

Он сообщил, что в настоящее время муниципальная полиция работает совместно с госполицией, чтобы призвать виновных к ответственности.

В комментарии к своему же посту вице-мэр приписал: «Мелкие бандюганы, которым надо преподать урок».

Видео (внимание – нецензурная лексика!):

Люди, которые распространяли видео с призывом к Государственной и Рижской муниципальной полиции вмешаться, отмечают, что сами подростки разместили эти видео в социальных сетях. Кроме того, утверждается, что подобных видео существует несколько.

Отвечая на возмущение людей, Государственная полиция заявила, что осведомлена об этих случаях и что «правоохранители проводят необходимые процедуры для установления личностей» участников нападений.

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#Рига #полиция #криминал #безопасность #социальные сети #подростки #видео #насилие
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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