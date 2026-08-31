Перевозчики нелегальных мигрантов в Латвии придумывают все более необычные способы, чтобы не привлекать внимание правоохранительных органов. Машины маскируют под почтовый и общественный транспорт, автомобили полиции и пограничников, а для перевозки людей оборудуют специальные тайники. Об этом в эфире TV24 рассказал начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

По его словам, злоумышленники меняют не только регистрационные номера и внешний вид автомобилей — иногда они создают практически точные копии транспорта различных государственных и общественных служб.

Один из недавних случаев был связан с автомобилем, замаскированным под почтовый. Обнаружить подделку помогли местные жители, обратившие внимание на необычную деталь: за рулем машины находился не привычный им почтальон.

Люди заинтересовались, куда исчез знакомый сотрудник почты, и сообщили о своих подозрениях пограничникам. Проверка показала, что автомобиль действительно лишь имитировал почтовый транспорт.

По словам Пуятса, был и случай с поддельным рейсовым автобусом. На нем даже установили электронные указатели с названием регионального населенного пункта, чтобы машина выглядела как обычный общественный транспорт.

Используются и фальшивые регистрационные номера. В одном из случаев перевозчики изготовили копию номера автомобиля Национальных вооруженных сил Латвии.

Еще более необычный способ маскировки — свадебный кортеж. Пограничники сталкивались с двумя белыми автомобилями Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg, украшенными красными лентами.

Кроме того, выявлялись машины, замаскированные под транспорт пограничной службы и полиции, а также микроавтобусы и грузовики. В некоторых из них были оборудованы скрытые отсеки для перевозки людей. Мигрантов прятали и непосредственно среди грузов — например, в специально устроенных тайниках при перевозке дров.

«Изобретательность не имеет границ», — охарактеризовал применяемые схемы Пуятс.

Начальник погранохраны подчеркнул, что в выявлении таких случаев важную роль играют сами жители. Подозрительный автомобиль, необычное поведение водителя или несоответствие между внешним видом машины и ее предполагаемым назначением могут помочь раскрыть схему перевозки нелегальных мигрантов.

Пограничная служба призывает жителей при обоснованных подозрениях сообщать о подобных ситуациях правоохранительным органам.