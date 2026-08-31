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Пять полицейских попались на взятках: двое уже за решеткой 1 457

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арест

ChatGPT

Сотрудников Госполиции подозревают в получении денег от иностранных водителей грузовиков за то, чтобы не оформлять выявленные нарушения. Во время следственных действий были обнаружены и изъяты наличные в валютах разных стран на сумму в несколько тысяч евро.

Бюро внутренней безопасности (IDB) в конце августа задержало пять должностных лиц Управления реагирования Государственной полиции (VP), работавших в сфере надзора за безопасностью дорожного движения. Их подозревают в получении взяток от водителей иностранных грузовых транспортных средств.

По данным IDB, при осуществлении контроля за автомобильными перевозками полицейские получали деньги от иностранных водителей грузовиков за то, чтобы не оформлять совершенные ими административные нарушения.

Во время процессуальных действий сотрудники IDB обнаружили и изъяли деньги в валютах разных стран на общую сумму в несколько тысяч евро.

Всем пятерым сотрудникам Государственной полиции присвоен статус подозреваемых. В отношении трех должностных лиц избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет заниматься определенной деятельностью.

Еще двум сотрудникам суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Одновременно в рамках досудебного расследования проверяется возможная причастность сотрудников Государственной полиции к подделке документов в сфере надзора за автомобильными перевозками.

Преступление было раскрыто в сотрудничестве с Государственной полицией.

«Это преступление было раскрыто в сотрудничестве с Государственной полицией, поскольку в Госполиции нет места коррупционерам и лицам, совершающим другие преступления. Мы продолжаем самоочищение, чтобы в Государственной полиции работали только абсолютно честные, профессиональные и нацеленные на сотрудничество полицейские», — написал в X начальник Государственной полиции генерал Армандс Рукс.

Он также призвал жителей сообщать, если в их распоряжении имеются конкретные факты о возможных нарушениях со стороны сотрудников полиции.

По подсчетам агентства LETA, в общей сложности в этом году за различные преступления уже задержаны 24 должностных лица Государственной полиции.

Согласно отчету Государственной полиции о работе за прошлый год, тогда были задержаны девять сотрудников VP, в том числе один — за преступления коррупционного характера.

Годом ранее были задержаны 11 должностных лиц Государственной полиции, в том числе один — за преступления коррупционного характера.

Нынешнее дело заметно выделяется на фоне статистики предыдущих лет: только за этот год за различные преступления задержаны уже 24 сотрудника Госполиции. При этом вина пяти задержанных по новому делу должна быть установлена в предусмотренном законом порядке.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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