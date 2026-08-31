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Поезд протаранил Volkswagen: мать и дочь получили травмы 0 347

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Берегись поезда!
ФОТО: LETA

Ранним утром недалеко от Салдуса пассажирский поезд столкнулся с Volkswagen Golf, в котором находились мать и дочь. Удар был настолько сильным, что автомобиль превратился в груду металла, одна из женщин оказалась в тяжелом состоянии, а пассажиров поезда пришлось эвакуировать.

От серебристого Volkswagen Golf после столкновения с пассажирским поездом остался сильно искореженный кузов. Особенно серьезно повреждена задняя часть автомобиля, где находилась молодая женщина. После удара машину сразу отбросило с железнодорожных путей — она не оказалась перед составом и не перевернулась, передает программа TV3 Degpunktā.

По пути автомобиль также снес светофор, предупреждающий водителей о приближении поезда. Из-за повреждения оборудования движение на переезде придется регулировать сотрудникам железной дороги.

Как рассказал Degpunktā знакомый пострадавших, в автомобиле ехали мать и дочь. Девушка направлялась в вуз. По его словам, водитель, вероятно, задумалась и не заметила приближающийся поезд. Машина, как утверждает мужчина, перед переездом вообще не остановилась и даже не снизила скорость.

В аварию попал поезд, отправившийся из Лиепаи около пяти часов утра. Недалеко от Салдуса состав простоял более двух часов и прибыл в Ригу только около 11 часов.

Сам поезд получил сравнительно небольшие видимые повреждения. Никто из находившихся в нем пассажиров не пострадал. После столкновения был эвакуирован 31 пассажир.

Руководитель отдела коммуникации и маркетинга Vivi Сигита Паула сообщила Degpunktā, что для пассажиров оперативно организовали дополнительный поезд от остановки в Салдусе, который доставил их дальше к запланированным пунктам назначения.

По имеющейся у Vivi информации, автомобиль находился на регулируемом железнодорожном переезде. Увидев машину, машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако избежать столкновения не удалось. На место происшествия сразу были вызваны оперативные службы.

Обе женщины, находившиеся в Volkswagen, получили травмы различных частей тела и были доставлены в больницу. Одна из пострадавших после аварии находилась в тяжелом состоянии.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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