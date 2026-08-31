Предыдущие наказания водителя, судя по всему, не остановили. Мужчина, уже неоднократно попадавшийся за пьяную езду и даже отбывавший наказание, связанное с лишением свободы, вновь сел за руль — на этот раз с 3,61 промилле алкоголя.

В Кекаве сотрудники муниципальной полиции задержали водителя, находившегося за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения — 3,61 промилле, сообщает Региональная муниципальная полиция на своей странице в Facebook.

В дежурную часть муниципальной полиции Кекавского края поступила информация о мужчине, которого заметили в магазине в состоянии очевидного сильного алкогольного опьянения. Выйдя из магазина, мужчина сел в автомобиль Audi и уехал.

Получив сообщение, патруль муниципальной полиции заметил автомобиль, соответствовавший описанию, и остановил его.

Во время проверки информация, предоставленная очевидцем, подтвердилась: концентрация алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе соответствовала 3,61 промилле.

Как выяснилось, мужчина уже ранее неоднократно управлял транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За это его лишили водительских прав, а за подобные нарушения он ранее также отбывал наказание, связанное с лишением свободы.

Несмотря на это, мужчина вновь сел за руль, причем находясь в состоянии очень сильного алкогольного опьянения.

Полиция поблагодарила очевидца, который не остался равнодушным и незамедлительно сообщил о происходящем правоохранителям.

Именно сообщение очевидца позволило полиции оперативно обнаружить и остановить автомобиль. В полиции подчеркивают важность подобных обращений, поскольку нетрезвый водитель представляет серьезную опасность не только для себя, но и для остальных участников движения.