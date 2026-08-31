Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Рекордное» возвращение за руль: в Кекаве у водителя выявили 3,61 промилле 1 247

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пьяный водитель

ChatGPT

Предыдущие наказания водителя, судя по всему, не остановили. Мужчина, уже неоднократно попадавшийся за пьяную езду и даже отбывавший наказание, связанное с лишением свободы, вновь сел за руль — на этот раз с 3,61 промилле алкоголя.

В Кекаве сотрудники муниципальной полиции задержали водителя, находившегося за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения — 3,61 промилле, сообщает Региональная муниципальная полиция на своей странице в Facebook.

В дежурную часть муниципальной полиции Кекавского края поступила информация о мужчине, которого заметили в магазине в состоянии очевидного сильного алкогольного опьянения. Выйдя из магазина, мужчина сел в автомобиль Audi и уехал.

Получив сообщение, патруль муниципальной полиции заметил автомобиль, соответствовавший описанию, и остановил его.

Во время проверки информация, предоставленная очевидцем, подтвердилась: концентрация алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе соответствовала 3,61 промилле.

Как выяснилось, мужчина уже ранее неоднократно управлял транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За это его лишили водительских прав, а за подобные нарушения он ранее также отбывал наказание, связанное с лишением свободы.

Несмотря на это, мужчина вновь сел за руль, причем находясь в состоянии очень сильного алкогольного опьянения.

Полиция поблагодарила очевидца, который не остался равнодушным и незамедлительно сообщил о происходящем правоохранителям.

Именно сообщение очевидца позволило полиции оперативно обнаружить и остановить автомобиль. В полиции подчеркивают важность подобных обращений, поскольку нетрезвый водитель представляет серьезную опасность не только для себя, но и для остальных участников движения.

×
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: KNAB
Изображение к статье: На рейв-вечеринке в швейцарском городе Арау, кантон Аргау, произошла стрельба.
Изображение к статье: истребитель
Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как ускорить зарядку мобильного телефона
Дом и сад
Изображение к статье: Школьник
Наша Латвия
Изображение к статье: Как подкормить клубнику осенью для хорошего урожая
Дом и сад
Изображение к статье: Олимпиада
Спорт
Изображение к статье: Как продлить жизнь комнатным растениям: полезный лайфхак с использованием льда
Дом и сад
Изображение к статье: Владимир Путин
В мире
Изображение к статье: Как ускорить зарядку мобильного телефона
Дом и сад
Изображение к статье: Школьник
Наша Латвия
Изображение к статье: Как подкормить клубнику осенью для хорошего урожая
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео