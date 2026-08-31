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Самопровозглашенного целителя обвиняют в сексуальных преступлениях, в том числе против ребенка 1 196

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.08.2026
LETA
Изображение к статье: Коллаж - целитель и весы Фемиды

Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело, по которому 70-летний мужчина, выдававший себя за целителя, обвиняется в совершении в общей сложности 28 преступлений сексуального характера, сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый не был зарегистрирован в Регистре медицинских работников и вспомогательного медицинского персонала, однако, представляясь целителем, длительное время оказывал услуги у себя дома — с февраля 2024 года по май 2025 года.

По данным прокуратуры, во время массажа мужчина совершил сексуальное насилие в отношении 12-летнего ребенка, воспользовавшись тем, что в силу возраста ребенок не мог осознавать значение совершаемых с ним действий. Кроме того, обвиняемый использовал потерпевшего ребенка для изготовления порнографических материалов.

Во время расследования на изъятых у обвиняемого носителях информации было обнаружено большое количество материалов порнографического характера, в том числе детская порнография и материалы с зоофилией. В связи с этим мужчине также предъявлены обвинения.

В прокуратуре заявили, что своими действиями обвиняемый посягнул на половую неприкосновенность и нравственность ребенка, нарушил его нормальное физическое, психическое и сексуальное развитие и причинил психологические страдания, повлекшие длительные последствия.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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