Во время обыска пограничники обнаружили в верхней одежде иностранки заточенный металлический прут длиной более полуметра, сообщили в Государственной пограничной охране.

Женщина, назвавшаяся гражданкой Бразилии, отказалась сотрудничать с латвийскими пограничниками и не хотела показывать содержимое карманов верхней одежды. Во время обыска у нее обнаружили длинный металлический прут с заточенными концами.

27 августа пограничники приняли от сотрудников Государственной полиции для проведения процессуальных действий женщину, которая утверждала, что является гражданкой Бразилии.

У женщины не было действительных проездных документов, а также действующей визы или вида на жительство.

При передаче пограничникам женщина отказалась сотрудничать и вела себя агрессивно. Во время проведения процессуальных действий и досмотра вещей она категорически отказалась показать пограничникам содержимое карманов верхней одежды.

Пограничники неоднократно предупреждали женщину о возможности применения силы, однако она не реагировала на их законные требования.

Во время обыска у женщины обнаружили металлический прут длиной 66 сантиметров с заточенными концами, который находился внутри верхней одежды. Обнаруженный предмет был изъят.

Женщина задержана в порядке, предусмотренном Законом об иммиграции.

Иностранка остается задержанной. Пограничная служба изъяла обнаруженный при обыске металлический предмет; дальнейшие действия в отношении женщины проводятся в соответствии с иммиграционным законодательством.