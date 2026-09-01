Иллюстративное фото.
Во вторник утром в Риге из-за дорожно-транспортного происшествия временно остановилось движение трамваев маршрута №1 в направлении Иманты.
Как сообщает муниципальное предприятие Rīgas satiksme, движение трамваев было приостановлено в Пардаугаве.
Авария произошла возле остановки «Kurzemes prospekts».
Информации о пострадавших, обстоятельствах ДТП и сроках восстановления движения пока не приводится.
Таким образом, пассажирам трамвая №1, следующим в направлении Иманты, следует учитывать возможные задержки и изменения в движении общественного транспорта.
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