Во вторник утром в Риге из-за дорожно-транспортного происшествия временно остановилось движение трамваев маршрута №1 в направлении Иманты.

Как сообщает муниципальное предприятие Rīgas satiksme, движение трамваев было приостановлено в Пардаугаве.

Авария произошла возле остановки «Kurzemes prospekts».

Информации о пострадавших, обстоятельствах ДТП и сроках восстановления движения пока не приводится.

Таким образом, пассажирам трамвая №1, следующим в направлении Иманты, следует учитывать возможные задержки и изменения в движении общественного транспорта.