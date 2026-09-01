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ДТП остановило движение трамваев в Риге: возникли проблемы на маршруте №1 0 152

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамвай

Иллюстративное фото.

ФОТО: LETA

Во вторник утром в Риге из-за дорожно-транспортного происшествия временно остановилось движение трамваев маршрута №1 в направлении Иманты.

Как сообщает муниципальное предприятие Rīgas satiksme, движение трамваев было приостановлено в Пардаугаве.

Авария произошла возле остановки «Kurzemes prospekts».

Информации о пострадавших, обстоятельствах ДТП и сроках восстановления движения пока не приводится.

Таким образом, пассажирам трамвая №1, следующим в направлении Иманты, следует учитывать возможные задержки и изменения в движении общественного транспорта.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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