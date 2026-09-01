В последний день августа в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Латвии пострадали 15 человек, в том числе восемь велосипедистов, один пешеход и один водитель электросамоката, сообщили в Государственной полиции.

В целом за сутки было зарегистрировано 145 ДТП, 13 аварий были с пострадавшими.

За 24 часа в сфере дорожного движения полиция зафиксировала 393 административных правонарушения, в том числе 164 случая превышения разрешенной скорости.

В понедельник на дорогах Латвии полиция задержала четырех водителей автомобилей и мотоциклов в состоянии алкогольного опьянения. Во всех случаях начаты уголовные процессы.