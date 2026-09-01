Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Каждый второй — велосипедист: 15 человек пострадали в ДТП за сутки 0 53

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП, велосипед

Иллюстративное фото.

В последний день августа в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Латвии пострадали 15 человек, в том числе восемь велосипедистов, один пешеход и один водитель электросамоката, сообщили в Государственной полиции.

В целом за сутки было зарегистрировано 145 ДТП, 13 аварий были с пострадавшими.

За 24 часа в сфере дорожного движения полиция зафиксировала 393 административных правонарушения, в том числе 164 случая превышения разрешенной скорости.

В понедельник на дорогах Латвии полиция задержала четырех водителей автомобилей и мотоциклов в состоянии алкогольного опьянения. Во всех случаях начаты уголовные процессы.

×
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Черногории развернута масштабная операция по поиску 30-летнего гражданина России.
Изображение к статье: Наводнение в Непале
Изображение к статье: Полиция США
Изображение к статье: Трамвай

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Курица
Еда и рецепты
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: 100 евро на учебу
Наша Латвия
Изображение к статье: Пять продуктов, способствующих похудению
Еда и рецепты
Изображение к статье: В Черногории завершилась масштабная операция по поиску мужчины, подозреваемого в убийстве трех человек.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ванная комната
Дом и сад
Изображение к статье: Курица
Еда и рецепты
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: 100 евро на учебу
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео