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Кровавая атака в центре Нью-Йорка: женщина с двумя ножами напала на прохожих на Таймс-сквер 0 26

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция США

В самом центре Нью-Йорка, на Таймс-сквер, женщина, вооруженная двумя ножами, напала на прохожих. Одна из пострадавших скончалась в больнице, еще один человек был ранен. Полиция сначала попыталась остановить нападавшую электрошокером, а затем открыла огонь. Женщина умерла от полученных ранений. Правоохранительные органы не считают случившееся терактом.

В понедельник на Таймс-сквер в Нью-Йорке женщина, вооруженная ножами, смертельно ранила одного человека и нанесла ранения еще одному. Нападавшую застрелили полицейские.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани на пресс-конференции сообщил о двух погибших — жертве нападения и самой нападавшей. Второй пострадавший находится в больнице в стабильном состоянии.

Первоначально местные СМИ сообщали, что подозреваемую после стрельбы доставили в больницу в критическом состоянии. Позднее стало известно, что она скончалась от огнестрельных ранений.

Полиция не считает, что произошедшее связано с терроризмом.

Сначала применили электрошокер

По словам очевидца, женщина держала в руках два ножа. Полицейские сначала применили против нее электрошоковое устройство.

Однако после этого женщина бросилась на сотрудников полиции. Тогда полицейские открыли огонь и дважды выстрелили в нее.

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Достала два ножа из сумки

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш рассказала на пресс-конференции подробности произошедшего.

По ее словам, 49-летняя жительница района Куинс достала из хозяйственной сумки два ножа и ударила в живот 68-летнего мужчину.

Мужчина только что вышел из станции метро и собирался перейти улицу вместе со своей женой.

Спустя несколько секунд нападавшая ударила ножом в живот 32-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось — впоследствии она скончалась.

Полиция пока не сообщила, были ли пострадавшие жителями Нью-Йорка или туристами.

Таким образом, в результате нападения на одной из самых оживленных площадей Нью-Йорка погибли два человека — 32-летняя женщина и 49-летняя нападавшая, которую застрелила полиция. 68-летний мужчина получил ножевое ранение и находится в больнице в стабильном состоянии. Мотив нападения пока не сообщается, однако полиция заявляет, что не рассматривает произошедшее как террористический акт.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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