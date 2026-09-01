В Черногории завершилась масштабная операция по поиску мужчины, подозреваемого в убийстве трех человек в стрелковом клубе в Даниловграде. По данным полиции, россиянин был обнаружен в лесу возле курортного Херцег-Нови, где после перестрелки покончил с собой. В стране объявлен двухдневный траур.

Как ранее сообщал bb.lv, трагедия произошла в понедельник в стрелковом клубе в Даниловграде. По данным следствия, гражданин России, который часто посещал этот тир, открыл стрельбу и убил трех мужчин — граждан Черногории.

После этого подозреваемый забрал оружие и боеприпасы и скрылся на автомобиле одного из погибших. Владельцу стрелкового клуба удалось спастись — в момент нападения он спал в одной из комнат.

Машину нашли в 100 километрах

Полиция развернула масштабную операцию по поиску подозреваемого. Автомобиль обнаружили брошенным возле курортного города Херцег-Нови, примерно в 100 километрах от места преступления.

Жителей района предупредили об опасности, призвали не выходить из домов и немедленно сообщать полиции обо всем подозрительном.

В ночь на вторник спецподразделения обнаружили разыскиваемого мужчину в лесу неподалеку от курорта и окружили его. По данным полиции, подозреваемый открыл огонь, а затем покончил с собой.

Мотив убийства пока неизвестен

СМИ называют подозреваемого 30-летним уроженцем Перми Михаилом Шабуниным. В полиции Черногории заявили, что ранее он в поле зрения местных правоохранительных органов не попадал.

Мотивы тройного убийства пока остаются неизвестными.

Сообщается также, что мужчина прибыл в Черногорию на автобусе 7 июля. В последующие дни он неоднократно пересекал государственную границу: за шесть дней восемь раз выезжал из Черногории на автобусе, а затем возвращался.

В стране объявили траур

Для небольшой Черногории произошедшее стало одним из наиболее громких преступлений последних лет.

В память о погибших 1 и 2 сентября объявлены днями траура. В Даниловграде начало нового учебного года в школах отложили до окончания траура.