Рижский окружной суд во вторник оставил без изменений приговор суда первой инстанции в отношении бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса, который приговорил их к тюремному заключению за взяточничество.

Ранее Римшевич в своем последнем слове заявил, что в рамках дела так и не было доказано, когда, где, в каком размере и за что были получены взятки.

Как сообщалось, в конце 2023 года Рижский районный суд в Юрмале приговорил Римшевича к шести годам лишения свободы и одному году пробационного надзора. Суд также постановил конфисковать имущество Римшевича, в том числе несколько объектов недвижимости в Гаркалнском крае, квартиру в Юрмале и недвижимость в Вентспилсском крае.

Виновным был признан и предприниматель Мартинсонс, которого суд приговорил к пяти годам лишения свободы и постановил взыскать с него более 150 000 евро. К принадлежащей Мартинсонсу компании "MM investīcijas" была применена мера принудительного воздействия - с нее будет взыскан 3,1 млн евро.

Также суд первой инстанции постановил обратиться с просьбой к Государственной полиции о начале уголовного процесса против бывшего члена правления "Trasta komercbanka" Виктора Зиемелиса за дачу ложных показаний в суде.

Римшевич и Мартинсонс своей вины не признают.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) задержало Римшевича и Мартинсонса в феврале 2018 года. Генеральная прокуратура предъявила Римшевичу обвинение в получении взятки, а Мартинсонсу - в пособничестве взяточничеству.

Римшевич обвиняется в получении взятки в виде оплаченной поездки на отдых и денег. Также ему было предъявлено обвинение в легализации средств, полученных преступным путем.

Надзирающий прокурор по делу Виорика Йиргена ранее сообщила, что БПБК начало дело по заявлению двух представителей "Trasta komercbanka". Оба фигурируют в деле как взяткодатели, но освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные органы. Агентству LETA известно, что это бывший член правления "Trasta komercbanka" Зиемелис и бывший акционер, ныне покойный Игорь Буймистер.

Йиргена ранее сообщила, что один из акционеров банка в 2010 году обратился к Римшевичу с просьбой помочь в решении вопросов в Комиссии рынка финансов и капитала, предложив в обмен оплаченную поездку на Камчатку. В свою очередь, в 2012 году этот же акционер вместе с еще одним акционером вновь обратились к Римшевичу с просьбой помочь решить другие вопросы в комиссии. В качестве оплаты Римшевич потребовал 500 000 евро, которые должен был получить двумя частями - до и после принятия решения в комиссии.

Однако Римшевичу не удалось полностью выполнить то, что от него требовалось, поэтому была выплачена только первая часть взятки в размере 250 000 евро. Мартинсонс играл в передаче взятки роль посредника, за что получил 10% ее суммы. Римшевич использовал взятку для приобретения через принадлежащую Мартинсонсу компанию "MM investīcijas" недвижимости на улице Базницас, 2 в Юрмале.