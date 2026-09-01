Одно из самых громких нераскрытых убийств в истории американской музыкальной индустрии получило судебную развязку спустя три десятилетия. Присяжные в Лас-Вегасе признали бывшего участника банды Дуэйна «Кеффи Ди» Дэвиса виновным в организации убийства рэпера Тупака Шакура, известного как 2Pac. При этом обвинение не утверждает, что именно Дэвис стрелял в музыканта.

Тупак Шакур был застрелен в Лас-Вегасе в сентябре 1996 года. 25-летний рэпер находился в автомобиле вместе с главой звукозаписывающей компании Шугом Найтом после посещения боксерского поединка. Через шесть дней после нападения Шакур скончался, передает CNN.

Убийство одной из крупнейших звезд хип-хопа десятилетиями оставалось нераскрытым.

Присяжным понадобилось три часа

63-летнего Дуэйна Дэвиса обвиняли в преднамеренном убийстве с применением огнестрельного оружия и намерением поддержать деятельность преступной группировки.

Присяжные не пришли к выводу, что Дэвис лично стрелял в Тупака. Однако они сочли доказанным, что он организовал и спланировал убийство.

Для вынесения вердикта присяжным понадобилось около трех часов.

Собственные рассказы стали важной частью дела

Расследование получило новый импульс после того, как Дэвис начал публично рассказывать о событиях 1996 года. В интервью и мемуарах он говорил о своей роли в группировке South Side Compton Crips и подробно описывал обстоятельства, предшествовавшие убийству.

По версии Дэвиса, поводом для расправы стала драка между его племянником и Тупаком.

В книге он рассказывал, как раздобыл оружие и вместе с другими мужчинами отправился на Cadillac искать рэпера и Шуга Найта. Следствию еще в 1996 году было известно, что по машине Шакура стреляли именно из Cadillac.

Дэвис также писал, что получил оружие от знакомого и передал его на заднее сиденье автомобиля. При этом он не назвал человека, который непосредственно открыл огонь.

Трое других находившихся в машине мужчин, которые могли быть стрелками, к настоящему времени умерли.

Защита утверждала, что книга — художественный вымысел

Во время процесса были допрошены почти 30 человек, в том числе Шуг Найт, который сейчас отбывает 28-летний тюремный срок за непредумышленное убийство.

Прокуратура настаивала, что рассказы Дэвиса в мемуарах фактически являются признанием.

Дуэйн Дэвис.

Защита придерживалась противоположной позиции. Адвокаты утверждали, что автор намеренно приукрасил историю убийства Тупака, чтобы сделать книгу более сенсационной и увеличить продажи. Они также обращали внимание на отсутствие, по их мнению, других доказательств, подтверждающих эту версию событий.

Присяжных эти аргументы не убедили.

Родственники Тупака эмоционально отреагировали на оглашение вердикта. Сам Дэвис уже заявил о намерении обжаловать решение суда. Покидая зал заседаний, он поднял вверх сжатый кулак.

Приговор Дэвису должен быть оглашен 13 октября. Ему грозит пожизненное заключение.